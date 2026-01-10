CM नीतीश कुमार का नया VIDEO वायरल, दूर से सेल्फी ले रही महिला से कहा- 'अरे इधरो आवो ना' जाने फिर क्या हुआ...

  1. हिन्दी समाचार
Nitish Kumar Viral Video: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम एक महिला से कहते सुनाई दे रहे हैं- अरे इधरो आवो ना।

दरअसल, महिला दूर से उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी, तभी नीतीश की नजर उस पर पड़ी। यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

वीडियो महज 12 सेकंड का है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। नीतीश कुमार हाथ जोड़कर लोगों से मिल रहे थे, तभी उन्होंने सेल्फी लेती महिला को पास बुलाया। कैमरा हिल गया और महिला शायद यह कहती सुनाई दी कि नहीं यहीं ठीक है। इससे पहले भी सीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते अब यूजर्स इस नई क्लिप पर चटकारे ले रहे हैं और पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं।

यूजर्स बोले- डर लगने लगा 

इस वीडियो को लेकर एक्स और फेसबुक पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भानू नंद और शिवानंद राज जैसे यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि क्या महिलाएं अब सीएम से डरने लगी हैं जो दूर से ही प्रणाम कर रही हैं। एक अन्य यूजर रिजवान अहमद ने लिखा कि महिला दूर से सेल्फी ले रही है और पास बुलाने पर मना कर रही है। लोग कह रहे हैं कि विधानसभा के भाषण और नकाब वाली घटना के बाद महिलाओं को भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे दूरी बना रही हैं। यूजर्स का कहना है कि नीतीश कुमार का अलग रूप देख चुकी महिलाएं अब सतर्क हो गई हैं।

हिजाब वाले किस्से की चर्चा

आपको याद होगा कि हाल ही में नियुक्ति पत्र बांटते समय सीएम ने डॉ. नुसरत परवीन के हिजाब को थोड़ा खींच दिया था। उस वक्त भी खूब बवाल हुआ था और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने तो केस दर्ज करने तक की मांग कर दी थी। लोग अब उस घटना को इस नए वीडियो से जोड़कर देख रहे हैं। कई यूजर्स तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि महिला को शायद पुराना वाकया याद आ गया होगा, इसलिए वह अपनी इज्जत बचाने के लिए दूर रहना ही बेहतर समझ रही है। फिलहाल यह वीडियो और उस पर आ रहे कमेंट्स सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं।

