Ukraine-Russia के बाद China-US के बीच छिड़ेगी जंग! युद्ध की गुप्त तैयारी का हुआ खुलासा

नई दिल्ली। यूक्रेन-रूस (Ukraine and Russia) के बीच करीब 16 महीनों से जंग छिड़ी हुई है, तमाम देशों के हस्तक्षेप के बावजूद दोनों के बीच युद्ध पर विराम नहीं लगाया जा सका है। इसी बीच दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन (US and China) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका के चलते दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध (Third world war) का खतरा मडरा रहा है। दरअसल, अमेरिका ने चीन पर उसके खिलाफ युद्ध की गुप्त तैयारी करने का दावा किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 (US presidential election 2024) की रिपब्लिकन उम्मीदवार (Republican candidate) निक्की हेली (Nikki Haley) का दावा है कि अमेरिका की दुनिया में बादशाहत को खत्म करने के लिए चीन युद्ध की गुप्त तैयारी कर रहा है। चीन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकल रहा है। हेली ने ‘कम्युनिस्ट’ चीन द्वारा सैन्य निर्माण के मद्देनजर अमेरिकी सरकार (US Government) को दावे पूर्वक चेतावनी दी है। उन्होंने चीन की आश्चर्यजनक नौसैनिक क्षमताओं और सैन्य प्रौद्योगिकी में प्रगति का हवाला देते हुए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) के लिए गंभीर खतरा बताया है।

एक इंटरव्यू में हेली ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन दशकों से हमारे (अमेरिका) साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमें चीन से जिस तरह निपटना है, उसे कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम कल उनसे निपटने के लिए इंतजार करते रहेंगे, तो वे आज हमसे निपटेंगे। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध (Second World War) के बाद से अमेरिका (US) द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे खतरनाक विदेशी खतरा” चीन ही है।