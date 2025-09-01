उम्र तो बस एक नंबर है, राम कपूर ने 18 महीनों में घटाया 55 किलो वजन, 52वें जन्मदिन पर बोले- 25 साल पहले से ज्यादा स्वस्थ हूं

  1. हिन्दी समाचार
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाने वाले एक्टर राम कपूर (Actor Ram Kapoor) सोमवार को अपना 52वां जन्मदिन (52nd Birthday) मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि वह पिछले 25 सालों की तुलना में आज ज्यादा स्वस्थ और जवान महसूस कर रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाने वाले एक्टर राम कपूर (Actor Ram Kapoor) सोमवार को अपना 52वां जन्मदिन (52nd Birthday) मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि वह पिछले 25 सालों की तुलना में आज ज्यादा स्वस्थ और जवान महसूस कर रहे हैं। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर शर्टलेस मिरर सेल्फी (Shirtless Mirror Selfie) पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कि आज मैं 52 साल का हो गया हूं, लेकिन अब मैं खुद को पिछले 25 सालों से ज्यादा जवान और सेहतमंद महसूस कर रहा हूं। उम्र तो बस एक नंबर है, असली बात तो ये है कि आप अंदर से कैसे महसूस करते हैं?

View this post on Instagram

 

A post shared by Ram Kapoor (@iamramkapoor)

एक्टर ने लगभग 18 महीनों में 55 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया (Ram Kapoor lost 55 kg in 18 months) है, जिसका नतीजा उनकी ताजा तस्वीर में साफ दिखता है। राम कपूर फिट रहने के लिए जिम में खूब पसीना बहाते हैं और जी-तोड़ मेहनत करते हैं। उनके सिक्स-पैक एब्स और परफेक्ट जॉलाइन्स वाली तस्वीरें इन दिनों हर किसी के बीच चर्चा में हैं।

टीवी सीरियल ‘कसम’ से फेम एक्टर ने लुक नहीं, अपने काम के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में टीवी सीरियल ‘न्याय’ से की थी। इसके बाद वे ‘हिना’, ‘संघर्ष’, और ‘कविता’ जैसे शोज में नजर आए थे। साल 2000 में वे ‘घर एक मंदिर’ में दिखे और उसी साल उन्होंने टीवी सीरियल ‘द फिफ्टी डेज ऑफ वॉर : कारगिल’ में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने पांच अलग-अलग किरदार निभाए थे।

इसके अलावा, उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने ‘एजेंट विनोद’, ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’, और ‘हमशकल्स’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें उनके किरदार ने खूब वाहवाही बटोरी। हाल ही में वह ओटीटी सीरीज ‘मिस्त्री’ में नजर आए थे, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई।

