Ahmedabad Plane Crash : एयर इंडिया प्लेन क्रैश , गुजरात पूर्व CM विजय रुपाणी भी थे सवार, 242 यात्रियों की लिस्ट आई सामने

नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद से गुरुवार को एयर इंडिया (Air India) के प्लेन में सवार 242 यात्रियों के क्रैश होने दुखद खबर सामने आई है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Sardar Vallabhbhai Patel International Airport) से एयर इंडिया (Air India) का विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। अहमदाबाद-लंदन जाने वाला ये विमान हादसे का शिकार हुआ है।

समाचार एजेंसी के अनुसार, प्लेन में 242 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani) के भी इस प्लेन में सवार होने की आशंका जताई जा रही है। शाम 5 बजे तक अहमदाबाद एयरपोर्ट (Ahmedabad Airport) बंद कर दिया गया है। सिविल अस्पताल के शव गृह में एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और स्तब्ध हूं। हम हाई अलर्ट पर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और सभी विमानन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बचाव दल को तैनात कर दिया गया है, और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि चिकित्सा सहायता और राहत सहायता साइट पर पहुंचाई जाए। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं विमान में सवार सभी लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं।

