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UP IAS Transfer : यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने 15 जिलों के डीएम समेत 40 IAS अधिकारियों का किया तबादला

यूपी की योगी सरकार ने देर रात 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें कई जिलों के डीएम भी बदल दिए गए हैं।  सरकार ने उन्नाव के डीएम गौरांग राठी को झांसी का डीएम बनाया है। विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह को सुलतानपुर का डीएम, सुलतानपुर के डीएम कुमार हर्ष को बुलंदशहर का डीएम बनाया है।

By संतोष सिंह 
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लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने देर रात 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें कई जिलों के डीएम भी बदल दिए गए हैं।  सरकार ने उन्नाव के डीएम गौरांग राठी को झांसी का डीएम बनाया है। विशेष सचिव ऊर्जा इंद्रजीत सिंह को सुलतानपुर का डीएम, सुलतानपुर के डीएम कुमार हर्ष को बुलंदशहर का डीएम बनाया है।

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वहीं विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक अन्नपूर्णा गर्ग को श्रावस्ती का डीएम, झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आलोक यादव को शामली का डीएम, शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान को सहारनपुर का डीएम, हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नितिन गौड़ को अमरोहा का डीएम, विशेष सचिव खाद्य एवं रसद अभिषेक गोयल को हमीरपुर का डीएम बनाया है।

फतेहपुर के डीएम रविंदर सिंह को विशेष सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, निदेशक यूपीनेडा, प्रबंध निदेशक उप्र रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाया गया है।

निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका को रायबरेली का डीएम, अमरोहा की डीएम निधि गुप्ता वत्स को फतेहपुर का डीएम, हमीरपुर के डीएम घनश्याम मीणा को उन्नाव का डीएम, मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह को लखीमपुर खीरी का डीएम, औरैया के डीएम डाक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को मैनपुरी का डीएम, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बृजेश कुमार को औरैया का डीएम बनाया गया है।

सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल को आगरा का डीएम और आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बांगरी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा नीतीश कुमार को प्रबंध निदेशक उप्र पावर कॉरपोरेशन, प्रतीक्षारत आईएएस आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त बनाया है।

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जबकि परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को सचिव माध्यमिक शिक्षा, लखीमपुर की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को देवीपाटन मंडल का कमिश्नर, देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील को प्रमुख सचिव एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन ,अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा एनआरआई विभाग आलोक कुमार द्वितीय को अपर मुख्य सचिव एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रभार से मुक्त किया।

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