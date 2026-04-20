US नौसेना ने होर्मुज़ के पास ईरानी जहाज पर किया कब्जा, तेहरान ने मुंहतोड़ जवाब देने की खाई कसम

US Seizes Iranian Cargo Ship : अमेरिका ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पास एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज़ पर हमला करके उसे कब्ज़े में ले लिया। इस कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने दावा किया है कि इस जहाज़ ने उसकी नौसैनिक नाकेबंदी से बचने की कोशिश की थी। वहीं, ईरान ने अमेरिकी नौसेना पर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। जिसके बाद संघर्ष-विराम अपनी अंतिम अवधि से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने के लिए ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी शुरू की है। पिछले हफ़्ते शुरू इस नाकेबंदी के बाद यह पहला मामला है, जब किसी जहाज़ को रोका गया है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ईरान के सरकारी प्रसारक ने बताया कि ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने जहाज़ पर हथियारबंद सैनिकों के चढ़ने की इस घटना को समुद्री डकैती और संघर्ष-विराम का उल्लंघन करार दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने और बुधवार तक संघर्ष-विराम खत्म होने की स्थिति में, अब यह साफ़ नहीं है कि ईरान के साथ नई बातचीत को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहले की घोषणा का क्या होगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को पाकिस्तान जाएंगे।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अनिश्चितता के चलते तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। दशकों में आए सबसे बड़े वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक के और गहराने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरानी झंडे वाले जहाज़, ‘टौस्का’ को रुकने की चेतावनी दी, और फिर “उसके इंजन रूम में छेद करके उसे वहीं रोक दिया।” अमेरिकी मरीन ने उस जहाज़ को अपनी हिरासत में ले लिया था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, और वे “यह देख रहे थे कि जहाज़ पर क्या-क्या मौजूद है!”

यह साफ़ नहीं हो पाया कि इस घटना में किसी को चोट लगी या नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने, जिसने इस बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि डिस्ट्रॉयर ने “छह घंटे की अवधि के दौरान बार-बार चेतावनी दी थी।” ईरानी अधिकारियों की ओर से ट्रंप के बातचीत के ऐलान पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं आई। हालाँकि, ईरानी सरकारी मीडिया ने, बिना किसी का नाम लिए, कुछ अनाम सूत्रों के हवाले से छोटी-छोटी रिपोर्टें जारी कीं, जिनमें यह संकेत दिया गया कि ऐसी बातचीत नहीं होगी।

जहाज़ ज़ब्त किए जाने की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद, ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार को ही राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच हुई फ़ोन पर बातचीत की रिपोर्ट दी। रिपोर्टों में पेज़ेशकियान के हवाले से कहा गया कि अमेरिका की हरकतों—जिनमें दादागिरी और मनमाना रवैया शामिल है—की वजह से यह शक बढ़ गया है कि अमेरिका अपनी पुरानी आदतों को दोहराएगा और “कूटनीति के साथ विश्वासघात करेगा।”