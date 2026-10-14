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AI Avatar Dewi : इंडोनेशिया में भारत ने नवरात्र पर लॉन्च किया AI अवतार ‘देवी , दूतावास में करेगा ये काम

नवरात्रि के पावन अवसर पर भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नया प्रयोग किया है। इंडोनेशिया की The capital, Jakarta में स्थित भारतीय दूतावास ने ‘देवी’ नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अवतार पेश किया है।

By अनूप कुमार 
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AI Avatar Dewi: नवरात्रि के पावन अवसर पर भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नया प्रयोग किया है। इंडोनेशिया की The capital, Jakarta में स्थित भारतीय दूतावास ने ‘देवी’ नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अवतार पेश किया है। इसके जरिए लोगों को भारतीय संस्कृति, पर्यटन, छात्रवृत्ति, व्यापार, निवेश और Consular services से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से भारत-इंडोनेशिया साझेदारी से जुड़ी जानकारियों को व्यापक ऑनलाइन दर्शकों तक पहुंचाना है। इसके जरिए दूतावास के कामकाज और विभिन्न सेवाओं से जुड़े अपडेट भी आसानी से मिल सकेंगे। दूतावास ने लोगों से नियमित जानकारी के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने की अपील की है।

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भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने मंगलवार को इस पहल की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की।

मजबूत हो रहे संबंध
भारत और इंडोनेशिया के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत वर्ष 2014 से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और Cultural spheres में सहयोग बढ़ा है। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 12 और 13 सितंबर को आयोजित 2026 BRICS Summit के दौरान भारत का दौरा किया था।

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