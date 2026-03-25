  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. MoU करने से पहले AI से ही ‘पूछ’ के बारे में पूछ लिया होता…अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना

MoU करने से पहले AI से ही ‘पूछ’ के बारे में पूछ लिया होता…अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, MoU करने से पहले से AI से ही ‘पूछ’ के बारे में पूछ लिया होता। अपने आस-पास के ऐसे ‘फ़ाइव परसेंटिया’ घूसखोर व ख़ुदगर्ज़ लोगों से बचना चाहिए जो आपकी अनभिज्ञता या अज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। इससे आपकी AI (Artificial Image) मतलब ले-दे के बनाई गई ‘कृत्रिम छवि’ पर भी बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री के MoU साइन करने पर सवाल उठाया है। साथ ही कहा, कि, MoU करने से पहले से AI से ही ‘पूछ’ के बारे में पूछ लिया होता। आप तो लौट जाएंगे लेकिन प्रदेश को तो जनता का ख़्याल रखना है, यही सोचकर कम-से-कम एक तो अच्छा काम करते जाइए।

पढ़ें :- Ram Navami Holiday: यूपी में रामनवमी पर 26 और 27 मार्च को रहेगा अवकाश, सरकार ने जारी किया आदेश

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, MoU करने से पहले से AI से ही ‘पूछ’ के बारे में पूछ लिया होता। अपने आस-पास के ऐसे ‘फ़ाइव परसेंटिया’ घूसखोर व ख़ुदगर्ज़ लोगों से बचना चाहिए जो आपकी अनभिज्ञता या अज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। इससे आपकी AI (Artificial Image) मतलब ले-दे के बनाई गई ‘कृत्रिम छवि’ पर भी बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है।

साथ ही आपके समय में धूमिल हुई प्रदेश की असली छवि और भी अधिक बद से बदहाल होती है। इन भ्रष्ट कांडों के उजागर होने से अच्छे, सच्चे और ईमानदार निवेशक हतोत्साहित भी होते हैं, और प्रदेश में निवेश करने से विमुख भी होते हैं। आप तो लौट जाएंगे लेकिन प्रदेश को तो जनता का ख़्याल रखना है, यही सोचकर कम-से-कम एक तो अच्छा काम करते जाइए।

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, ‘इन्वेस्ट यूपी’ ने पुच एआई (Pooch AI) नाम की कंपनी के साथ प्रदेश में एआई पार्कों के विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश का समझौता किया है। विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर इस कंपनी की वित्तीय क्षमता और अनुभव पर सवाल उठने लगे। दावा किया गया कि जिस कंपनी से हजारों करोड़ों का एमओयू हुआ है, उसकी कुल जमा पूंजी (Net Worth) महज 49 लाख रुपये के आसपास है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

घर के पास है PNG पाइपलाइन, तो लेना होगा कनेक्शन , तीन महीने का नोटिस के बाद नहीं लिया तो बंद होगी LPG की सप्लाई

घर के पास है PNG पाइपलाइन, तो लेना होगा कनेक्शन , तीन...

मां कामाख्या धाम महोत्सव में शामिल हुईं डॉ प्रियंका मौर्य, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहीं 32 महिलाओं को किया सम्मानित

मां कामाख्या धाम महोत्सव में शामिल हुईं डॉ प्रियंका मौर्य, विभिन्न क्षेत्रों...

बलिया: सरयू नदी पर पिलर बनाते समय गिरा लोहे का ढांचा, 2 मजदूरों की मौत

बलिया: सरयू नदी पर पिलर बनाते समय गिरा लोहे का ढांचा, 2...

Ram Navami Holiday: यूपी में रामनवमी पर 26 और 27 मार्च को रहेगा अवकाश, सरकार ने जारी किया आदेश

Ram Navami Holiday: यूपी में रामनवमी पर 26 और 27 मार्च को...

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत,...

Ram Navami Holiday: यूपी में रामनवमी पर हो सकती है दो दिन की छुट्टी, जल्द हो सकता है आदेश जारी!

Ram Navami Holiday: यूपी में रामनवमी पर हो सकती है दो दिन...