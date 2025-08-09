एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जारी की मुरीदके लश्कर हेड क्वार्टर पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें, बोले- हमने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराए

  1. हिन्दी समाचार
Attack on Muridke LeT HQ Satellite photo: एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने एचएएल मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके लश्कर मुख्यालय पर भारतीय लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हमले की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कीं। इस दौरान उन्होंने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के मारे जाने की बात कही।

बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा, “बालाकोट के भूत को संभालकर बहुत खुशी हुई। उस समय हम अंदर से कुछ भी नहीं ले जा सकते थे और अपनी उपलब्धियों के बारे में अपने ही लोगों को बताना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बार हमने बता दिया।” उन्होंने आगे कहा, “5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक बड़ा विमान मारा गया है, जो सतह से हवा में मार करने वाला अब तक का सबसे बड़ा विमान है।”

एयर चीफ मार्शल ने आगे कहा, “हमने तय किया कि अगर वे हमारे किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला करते हैं, तो हम उनके उन सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करके जवाब देंगे जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मुद्दे पर बहस हुई… उनके विमानों ने हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया। यहाँ, S-400 एक गेम-चेंजर साबित हुआ।”

अमर प्रीत सिंह ने कहा, “हमलों के बाद, हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया कि हमारी कोई सैन्य आकांक्षा नहीं है, केवल आतंकी ठिकानों पर हमले की योजना है, लेकिन वह इससे सहमत नहीं हुए, इसलिए हम सतर्क थे।” उन्होंने कहा, “इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति थी, स्पष्ट निर्देश थे और कोई प्रतिबंध नहीं था।”

