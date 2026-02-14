Air India Fined :  बिना परमिट के 8 बार उडाया गया एयर इंडिया का विमान , लगा  करोड़ का जुर्माना

  1. हिन्दी समाचार
टाटा ग्रुप की एयर इंडिया पर DGCA ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। खबरों के मुताबिक, कंपनी ने नवंबर 2025 में एक एयरबस A320 विमान को बिना वैध एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (Valid Airworthiness Review Certificate) यानी कि ARC के कम से कम 8 उड़ानों पर चलाया था।

अनूप कुमार 
Updated Date

