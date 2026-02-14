Air India Fined :  बिना परमिट के 8 बार उडाया गया एयर इंडिया का विमान , लगा  करोड़ का जुर्माना

टाटा ग्रुप की एयर इंडिया पर DGCA ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। खबरों के मुताबिक, कंपनी ने नवंबर 2025 में एक एयरबस A320 विमान को बिना वैध एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (Valid Airworthiness Review Certificate) यानी कि ARC के कम से कम 8 उड़ानों पर चलाया था।
खबर के मुताबिक, एयर इंडिया बीते कुछ समय से एक ऐसे एयरक्राफ्ट को फ्लाइट्स के लिए ऑपरेट किया, जिसके पास वैध एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) नहीं था।
26 नवंबर 2025 को एयर इंडिया ने खुद DGCA को सूचित किया था कि उनका एक एयरबस A320 विमान (रजिस्ट्रेशन VT-TQN) 8 कमर्शियल उड़ानों पर चला, जबकि इसका ARC एक्सपायर हो चुका था। ये उड़ानें 24 और 25 नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे रूट्स पर हुईं।
ARC एक महत्वपूर्ण परमिट है जो रेगुलेटर की ओर से विमान के सुरक्षा और अनुपालन जांच पास करने के बाद सालाना जारी किया जाता है।
बता दें कि ARC हर साल जारी किया जाता है, जिसमें विमान की मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, फिजिकल कंडीशन और सभी एयरवर्थनेस स्टैंडर्ड्स की जांच होती है। यह मुख्य एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट की वैलिडेशन के रूप में काम करता है। DGCA ने 2 दिसंबर 2025 को इसकी जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद अब DGCA ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रेगुलेटर ने इसे गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि इससे पब्लिक का भरोसा प्रभावित हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, DGCA ने एयर इंडिया के कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट-होल्डर्स को हटाने का भी आदेश दिया है।