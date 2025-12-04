Airline Indigo : एयरलाइन इंडिगो के संचालन में लगातार तीसरे दिन गड़बड़ी , 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का हाल लगातार खराब बना हुआ है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। पिछले दो दिनों में ही सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी थीं और आज तीसरे दिन भी हालात में सुधार नहीं दिखा। उड़ानों के कैंसिलेशन के कारण एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। खबरों के अनुसार, बेंगलुरु एयरपोर्ट ने पुष्टि की कि 4 दिसंबर को इंडिगो की 73 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा और मुंबई एयरपोर्ट पर 85 उड़ानें रद्द हुई हैं। हैदराबाद से भी आने–जाने वाली कम से कम 64 उड़ानें प्रभावित हुईं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को रद्द हुई उड़ानों के पीछे की वजह तकनीकी गड़बड़ी, खराब मौसम और एयरपोर्ट कंजेशन को बताया गया है। लेकिन सूत्रों की जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी वजह DGCA के नए पायलट रेस्ट और ड्यूटी नियम ही हैं। नए नियम के अनुसार, पायलटों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमित उड़ान और लैंडिंग करनी होती है, साथ ही वीकली रेस्ट भी बढ़ा दिया गया है।

कंपनी का दावा है कि अगले 48 घंटों में संचालन सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। उधर, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पूरे मामले की रिपोर्ट तुरंत मांगी है—कंपनी से पूछा गया है कि संकट क्यों पैदा हुआ और इससे निपटने की रणनीति क्या है।