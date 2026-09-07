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मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से गरमाई सियासत, सहारनपुर जा रहे अजय राय हिरासत में लिए गए

सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह सहारनपुर जाने के लिए पार्टी कार्यालय से निकल रहे थे। पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर पुलिस लाइन पहुंची। अजय राय सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हुई मस्जिद की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का जायजा लेने और प्रभावित लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे। अजय राय को हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई...

By Harsh 
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लखनऊ : सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह सहारनपुर जाने के लिए पार्टी कार्यालय से निकल रहे थे। पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर पुलिस लाइन पहुंची। अजय राय सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हुई मस्जिद की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का जायजा लेने और प्रभावित लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे। अजय राय को हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक मौके पर गहमागहमी रही, जिसके बाद पुलिस अजय राय को वाहन में बैठाकर वहां से ले गई।

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पीड़ितों से मिलने जा रहा था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल

कांग्रेस के मुताबिक अजय राय पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ सहारनपुर जाना चाहते थे। उनका कार्यक्रम मस्जिद कमेटी के सदस्यों और कार्रवाई से प्रभावित लोगों से मुलाकात का था। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किया गया अनधिकृत निर्माण बताया है। अधिकारियों के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और तय प्रक्रिया के तहत की गई।

कार्रवाई के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर

मस्जिद हटाए जाने के बाद मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अजय राय ने हिरासत में लिए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सहारनपुर जाने से रोकने के लिए कार्रवाई की।

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उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल अजय राय को पुलिस लाइन ले जाया गया है। उनके हिरासत में लिए जाने के बाद लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

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