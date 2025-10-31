इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में बीटेक ‘केमिकल इंजीनियरिंग’ चतुर्थ वर्ष के छात्र आकाश दत्त सिंह मृत मिले, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बने छात्रावास में कमरा नम्बर 203 में रह रहे बीटेक ‘केमिकल इंजीनियरिंग’ चतुर्थ वर्ष के छात्र आकाश दत्त सिंह पुत्र अंजनी कुमार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी छिछोरे करोड़ी जनपद मऊ अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है।

इस सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि कॉलेज प्रशासन व हॉस्टल में निवासित अन्य छात्रों ने कारपेंटर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया हुआ है। आकाश उपरोक्त अपने बेड के पास फर्श पर चित्त अवस्था में अज्ञात कारणों से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी का निरीक्षण करने पर शव पर कोई जाहिर चोट निशान नहीं है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

मौके पर मौजूद कॉलेज के स्टाफ व छात्रों से जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि कल छुट्टी के बाद रात्रि को आकाश वापस लौटा था कल क्लास नहीं था। कल आकाश खाना खाने नहीं गया था। आज भी क्लास में नहीं गया था परिजन का फोन दूसरे बच्चे के पास आया तब बच्चे हॉस्टल में आकाश के कमरे पर देखने आए कमरा अंदर से बंद था।

मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना के सम्बन्ध में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।