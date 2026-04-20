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अजय राय ने पूछा जसोदा बेन को कब दिया जाएगा सम्मान? भाजपा बताए कि अब तक सर्वोच्च पदों पर कितनी महिलाओं को बैठाया

महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) को लेकर सत्तापक्ष व विपक्ष में घमासान जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai, President, Uttar Pradesh Congress) ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय नेहरू भवन, 10 माल एवेन्यू में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा पर महिलाओं के सम्मान और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर तीखा हमला बोला है।

By संतोष सिंह 
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लखनऊ। महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill) को लेकर सत्तापक्ष व विपक्ष में घमासान जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai, President, Uttar Pradesh Congress) ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय नेहरू भवन, 10 माल एवेन्यू में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा पर महिलाओं के सम्मान और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि अब तक उसने कितनी महिलाओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर जैसे सर्वोच्च पदों पर बैठाया है? अजय राय ने कहा कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)  के तरफ से धन्यवाद का वीडियो दिखाया गया, लेकिन वास्तविक सम्मान और भागीदारी आज भी महिलाओं को नहीं मिली है।

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अजय राय (Ajay Rai) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा कि जसोदा बेन को सम्मान कब दिया जाएगा? जिस महिला को शादी करके घर लाया गया, उसे सम्मान नहीं दिया गया, तो भाजपा देश की महिलाओं को क्या सम्मान देगी? उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी सास के अंतिम संस्कार में जाने की इच्छा जताने पर उन्हें घर में हाउस अरेस्ट करा दिया गया।

कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाया

अजय राय (Ajay Rai)  ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाया है और देश को सबसे ज्यादा महिला प्रधानमंत्री तथा महिला मुख्यमंत्री देने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक जिम्मेदारियां दीं।

पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद (Former MLA Louise Khurshid) ने कहा कि महिलाओं के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को पहले अपने संगठन और सरकारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समान हिस्सेदारी के लिए लगातार संघर्ष करती रही है।

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