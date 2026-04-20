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सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे गेहूं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। गेंहू बिक्री को लेकर फार्मर रजिस्ट्री की आ रही अड़चन को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि, ​सभी किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं बेच सकेंगे। किसानों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत यह फ़ैसला लिया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। गेंहू बिक्री को लेकर फार्मर रजिस्ट्री की आ रही अड़चन को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि, ​सभी किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं बेच सकेंगे। किसानों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत यह फ़ैसला लिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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दरअसल, फार्मर रजिस्ट्री को लेकर किसानों को काफी परेशानी हो रही है। फार्मर ​रजिस्ट्री के कारण किसान कई योजनाओं से भी वंचित हो रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इससे गेंहू बेंचने वाले किसानों को अब राहत मिलेगी।

 

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