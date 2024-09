देश में एक साथ चुनाव कराए जाने पर अखिलेश ने ली चुटकी, बोले-‘वन नेशन, वन इलेक्शन, वन डोनेशन’ बीजेपी की है बड़ी साजिश

Akhilesh took a jibe on holding simultaneous elections in the country, said- 'One Nation, One Election, One Donation' is a big conspiracy of BJP