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सपा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका तो भड़के अखिलेश यादव, बोले- जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं भाजपा की हताशा बढ़ती जा रही

UP Elections 2027 : हापुड़ में जाट और दलित समाज के लोगों के बीच विवाद में मारे गए दलित युवक दीपक की मौत को लेकर सियासत गरमायी हुई है। बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने मोदीनगर रोड पर रोक दिया। जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं। भाजपा की हताशा बढ़ रही है, इसलिए पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है।

By Abhimanyu 
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UP Elections 2027 : हापुड़ में जाट और दलित समाज के लोगों के बीच विवाद में मारे गए दलित युवक दीपक की मौत को लेकर सियासत गरमायी हुई है। बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने मोदीनगर रोड पर रोक दिया। जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं। भाजपा की हताशा बढ़ रही है, इसलिए पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है।

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यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर अपनी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस की ओर से रोके जाने का वीडियो शेयर किया। इसके साथ अखिलेश ने लिखा, ‘जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं भाजपा की हताशा बढ़ती जा रही है, इसीलिए पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘जिला हापुड़ के गांव बदनौली में दलित युवक दीपक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक दीपक के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने जा रहे माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री रामजीलाल सुमन जी को भारी पुलिस बल द्वारा रास्ते में रोके जाने पर विरोध प्रदर्शन किया।’

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बता दें कि यूपी चुनाव से पहले दीपक जाटव नाम के युवक की हत्या को लेकर सियासत तेज है। विपक्षी दल के नेता पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ताकी वो इस मामले से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकें। इसी क्रम में सपा सांसद रामजीलाल सुमन, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और सांसद के बीच गहमागहमी का माहौल बना गया। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह का कहना था कि कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

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