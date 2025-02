हादसों में श्रद्धालुओं की मौत पर बोले अखिलेश यादव, ‘जब अरबों रुपये प्रचार पर बहाये जा रहे तो पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं दे सकते’

हादसों में श्रद्धालुओं की मौत पर बोले अखिलेश यादव, ‘जब अरबों रुपये प्रचार पर बहाये जा रहे तो पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं दे सकते’

Akhilesh Yadav on the Death of Devotees in Accidents: महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जिसके कारण संगम नगरी जाने वाले रास्तों पर लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। वहीं, आएदिन सड़क हादसों में श्रद्धालुओं की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। जिसको लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसों के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है।