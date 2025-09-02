  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. VIDEO : अखिलेश यादव, बोले-छात्रों पर लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और हताशा का प्रतीक

VIDEO : अखिलेश यादव, बोले-छात्रों पर लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और हताशा का प्रतीक

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पुलिस द्वारा छात्रों को पीटने का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि यह लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और हताशा का प्रतीक है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी जिले में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Shri Ramswaroop Memorial University) में बिना मान्यता पढ़ाई कराने का विरोध कर रहे छात्राओं पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां भांजी हैं। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने पुलिस द्वारा छात्रों को पीटने का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि यह लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और हताशा का प्रतीक है।

पढ़ें :- Video- प्राइवेट मोमेंट हो गया पब्लिक, उस रोमांटिक पल को कैमरे में कैदकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल

यूपी के बाराबंकी जिले में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Shri Ram Swaroop Memorial University) के एलएलबी छात्रों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने संज्ञान लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सीओ सिटी हर्षित चौहान (CO City Harshit Chauhan) को हटाने निर्देश दिए हैं। लाठी चार्ज की घटना की जांच आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार (IG Range Ayodhya Praveen Kumar) को सौंपी गई है।

पढ़ें :- बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ: पीएम मोदी बोले-विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है, भारत की सशक्त महिलाएं

इसके अलावा शहर कोतवाल आरके राणा और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है। सीओ को एसपी ऑफिस में संबद्ध किया गया है। लाठी चार्ज में घायल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद वापस घर भेज दिया गया। इसके साथ ही मंडलायुक्त अयोध्या राजेश कुमार  को रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है।

डीएम आवास के सामने किया प्रदर्शन

उधर, पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे डीएम आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे बाजे करते हुए लाठीचार्ज करने वालों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की।

छात्रों का आरोप है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से मान्यता न होने के बाद भी यहां एलएलबी, बीबीए एलएलबी व बीए एलएलबी में अवैध तरीके से प्रवेश लेकर कक्षाओं का संचालन हो रहा है। बीते कई दिनों से इस मामले पर यहां के छात्र आंदोलित हैं। सोमवार सुबह छात्र यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान लखनऊ व समीप के जिले के कुछ एबीवीपी कार्यकर्ता भी समर्थन में पहुंच गए।

पढ़ें :- SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया चिप भेंट की, बोले- भारत की स्थिरता का है प्रकाश स्तंभ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नेपाल भागने से पहले दबोचा गया इशिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी

नेपाल भागने से पहले दबोचा गया इशिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी

एके शर्मा ने मऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ब्रजेश पाठक को लिखा पत्र, कहा-निजी क्षेत्र के कुछ लोग सरकार की छवि को कर रहे खराब

एके शर्मा ने मऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ब्रजेश पाठक को...

अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में परिवाद दर्ज

अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट...

VIDEO : अखिलेश यादव, बोले-छात्रों पर लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और हताशा का प्रतीक

VIDEO : अखिलेश यादव, बोले-छात्रों पर लाठी चार्ज सरकार की नाकामी और...

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30 सितंबर तक पंप पर जाने पर ही कट जाएगा चालान

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30...

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों पर लगी मंत्री परिषद की मुहर

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों...