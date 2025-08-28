बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, कहा-उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बच्चों के खिलौने बेचने वाला का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि, हमारी सक्षम लोग से अपील है कि वो ऐसे आत्मनिर्भर लोगों का रोज़गार बचाएं और उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं जो अपने हुनर का इस्तेमाल करके, सच में मेहनत से ईमानदारी की रोज़ी-रोटी कमाना चाहते हैं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स बच्चों का खिलौना बेचने वाले एक व्यक्ति का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हम चाहते हैं… फिर से लगें मेले जहां खिलखिलाता बचपन खेले…भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी की वजह से जनता की जेबें खाली हैं, लोग बच्चों के लिए ज़रूरत की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं वो बच्चों के लिए खेल-खिलौने कहां ले पाएंगे।

इसीलिए हमारी सक्षम लोग से अपील है कि वो ऐसे आत्मनिर्भर लोगों का रोज़गार बचाएं और उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं जो अपने हुनर का इस्तेमाल करके, सच में मेहनत से ईमानदारी की रोज़ी-रोटी कमाना चाहते हैं। यही सच्चा ‘वोकल फॉर लोकल’ होगा। जो लोग ‘स्वदेशी’ का सिर्फ़ नारा देते हैं, उन भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के भरोसे देश के ग़रीब, किसान, मज़दूर, कारीगर, कलाकारों को नहीं छोड़ा जा सकता है। भाजपा जाए तो ख़ुशी आए!