अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा-18 हजार वोट को डिलीटेड में किया गया शामिल, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा, समाजवादी पार्टी ने 18 हज़ार ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे उन्हें डिलीटेड में शामिल कर दिया था। 2022 के चुनाव में वह पूरी सूची सपा ने चुनाव आयोग को दी थी। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

इटावा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों के बाद देश का सियासी माहौल गर्म है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से इस मामले में लिखित शिकायत मांगी है। वहीं, विपक्ष के सभी नेता अब इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अब एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा, समाजवादी पार्टी ने 18 हज़ार ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे उन्हें डिलीटेड में शामिल कर दिया था। 2022 के चुनाव में वह पूरी सूची सपा ने चुनाव आयोग को दी थी। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके साथ ही उन्होंने कहा, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए टॉप टेन अपराधियों को जारी करने की बात कही। उन्होंने कहा, हमने डीजीपी और सरकार से न जाने कितनी बार मांग की है कि टॉप टेन अपराधियों की सूची दे दें। जब तक सूची सरकार की नहीं आती तो असली माफिया अगर कोई है तो वह सरकार है जो माफियाओं के साथ खड़ी है।

इसके साथ ही अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये मौक़ा मिला है भारत के लोगों को कि अपना उद्योग और कारोबार अपने हाथ में ले लें। जिस समय देश का उद्योग और कारोबार अपने आप बढ़ेगा तो अमेरिका जैसा देश या और कोई देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा।

 

