Lucknow में फ़ॉग नहीं, स्मॉग की वजह से रद्द हुआ T20I मैच? अखिलेश बोले- दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया

Lucknow T20I Match Abandoned: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का चौथा मैच बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था। लेकिन, घने कोहरे और खराब विज़िबिलिटी के कारण मैच बिना टॉस के रद्द करना। जिसके बाद फैंस में काफी ज्यादा मायूसी देखने को मिली। इस बीच, यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस अंतरराष्ट्रीय मैच के रद्द होने के कारण वायु प्रदूषण था।

By Abhimanyu 
Updated Date

सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुँच गया है। इसीलिए लखनऊ में आयोजित होनेवाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, स्मॉग है। हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहाँ भी इंवेटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के। मुँह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं।”

दर्शकों में दिखी नाराजगी

लखनऊ में भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच बुधवार शाम 7:00 बजे से शुरू होना था। इससे आधे घंटे पहले टॉस का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन शाम होते ही मैदान पर कोहरे के कारण टॉस समय पर नहीं हो सका। इसके बाद अंपायर्स ने कई बार इंस्पेक्शन किए। उन्होंने बैटर की क्रीज़ से फ्लडलाइट्स को देखा और मैच रद्द कर दिया, क्योंकि विज़िबिलिटी बेहतर होने का कोई चांस नहीं था। इस दौरान रात 9:00 बजे तक फैंस मैच होने का इंतजार करते रहे। उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि फैंस को उनके टिकट के पैसे रिफ़ंड किए जाएंगे।

