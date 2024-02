‘Sarafira’ first look out: अक्षय कुमार ने शेयर किया ‘सरफिरा’ का फर्स्ट लुक, फैंस ने दिए भर भर के लाइक्स

‘Sarafira’ first look out: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अगली फिल्म का नाम ‘सरफिरा’ रखा गया है। अभिनेता ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला लुक साझा किया, जिसमें उन्हें मुस्कुराते हुए और बाइक चलाते समय पीछे की ओर झुकते हुए अपनी बाहें खोलते हुए देखा जा सकता है।

आपको बता दें, एक अन्य शॉट में उन्हें एयर डेक्कन की एटीआर 42 फ्लाइट (ATR 42 Flight) के सामने खड़ा देखा जा सकता है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘इतने बड़े सपने देखो, वे तुम्हें पागल कहते हैं! #सरफिरा केवल 12 जुलाई, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। #मारउदी’।

फिल्म, जिसमें परेश रावल, राधिका मदान और सीमा बिस्वास भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं, सुधा कोंगारा और शालिनी उषादेवी द्वारा लिखित पटकथा, पूजा तोलानी के संवादों के साथ, सुधा कोंगारा द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह 2020 की तमिल फिल्म ‘सोरारई पोटरू’ का हिंदी रीमेक है, जिसे सुधा कोंगारा ने निर्देशित किया था।



अरुणा भाटिया (केप ऑफ गुड फिल्म्स), साउथ सुपरस्टार सूर्या और ज्योतिका (2डी एंटरटेनमेंट) और विक्रम मल्होत्रा (एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट) द्वारा निर्मित, ‘सरफिरा’ स्टार्टअप और एविएशन की दुनिया पर आधारित है, और उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है। भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन सिंपली डेक्कन के संस्थापक जी. आर. गोपीनाथ ने अपने संस्मरण ‘सिंपली फ्लाई: ए डेक्कन ओडिसी’ में इसका वर्णन किया है।