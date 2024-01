Twinkle Khanna के उनके ग्रेजुएशन डे पर अक्षय कुमार ने लिखा प्यारा सा नोट, कहा- घर, करियर, अपने और बच्चों के साथ

मुंबई। अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को उनके ग्रेजुएशन डे पर एक प्यारा सा नोट लिखा। उन्होंने 2022 में लंदन विश्वविद्यालय के गोल्डस्मिथ्स में फिक्शन राइटिंग में मास्टर्स की शुरुआत की। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अक्षय ने लिखा, “दो साल पहले जब आपने मुझसे कहा था कि आप फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आपका यही मतलब है।

लेकिन जिस दिन मैंने देखा कि आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरी तरह से पढ़ाई का प्रबंधन करते हैं।” घर, करियर, अपने और बच्चों के साथ छात्र जीवन बिताने के बाद, मुझे पता था कि मैंने एक सुपर महिला से शादी की है।”

Two years ago when you told me you wanted to take up studies all over again, I wondered if you meant it. But the day I saw you work so hard and perfectly manage a full-fledged student life along with home, career, me and kids, I knew I had married a super woman. Today on your… pic.twitter.com/smHAHNlTWd

