Alia Bhatt: आलिया भट्ट के साथ फीमेल फैन ने की खींचातानी, एक्ट्रेस ने शांति से संभाला

बॉलीवुड एक्ट्रेस अलिया भट्ट काजोल और रानी मुखर्जी के साथ दुर्गा पंडाल में दिखाई दी। जहां पर अलिया को देखेते ही फैंस की  भारी भीड़ जुट गयी जिसे कंट्रोल करना तक मुश्किल तो गया। वहीं दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला फैन ने उन्हें अपनी ओर खींचा और जबरन सेल्फी लेने की कोशिश की। वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला फैन पंडाल से बाहर निकलते समय आलिया भट्ट का हाथ पकड़ लेती है।

By Aakansha Upadhyay 
बॉलीवुड एक्ट्रेस अलिया भट्ट काजोल और रानी मुखर्जी के साथ दुर्गा पंडाल में दिखाई दी। जहां पर अलिया को देखेते ही फैंस की  भारी भीड़ जुट गयी जिसे कंट्रोल करना तक मुश्किल तो गया। वहीं दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला फैन ने उन्हें अपनी ओर खींचा और जबरन सेल्फी लेने की कोशिश की। वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला फैन पंडाल से बाहर निकलते समय आलिया भट्ट का हाथ पकड़ लेती है।  इस घटना से आलिया थोड़ी हैरान हुईं, लेकिन उन्होंने इसे शांति से संभाला। उन्होंने सुरक्षा गार्ड से फैन्स को धक्का देने से रोकने के लिए भी कहा और एक सेल्फी भी लेने दी।  इसके बाद आलिया पंडाल से चली गयी।

महिला फैन ने खींचा आलिया का हाथ

आलिया के शांत बर्ताव की चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है. जिस तरह से उन्होंने हाथ खींचने वाली महिला के साथ फोटो क्लिक करवाई यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं. आलिया भट्ट ने नवमी के शुभ अवसर पर काजोल और उनके परिवार द्वारा आयोजित मशहूर नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शिरकत की. आलिया का पंडाल पहुंचने और अपने पसंदीदा और करीबी दोस्तों, अयान मुखर्जी, रानी मुखर्जी और लोगों से मिलने का एक वीडियो सामने आ रहा है।

 ट्रेडिशनल लुक में छाई आलिया भट्ट

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट पूजा पंडाल में बिल्कुल ट्रेडिशनल अवतार में पहुंची थीं। वहीं एक दिन पहले ठीक एक दिन पहले इसी पूजा पंडाल में रणबीर कपूर भी दर्शन करने पहुंचे थे. अयान मुखर्जी और रणबीर पुराने दोस्त हैं दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम भी किया है. रणबीर हर साल पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं.

 

