Video-एक्ट्रेस साई पल्लवी की नेचुरल ब्यूटी की दुनिया है दीवानी, इन 3 चीजों से बनाती हैं फेस मास्क

नई दिल्ली। साउथ की दिग्गज एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) जिनकी खूबसूरती को देखकर दुनिया हत्प्रभ रह जाती है। साई पल्लवी (Sai Pallavi) की नेचुरल ब्यूटी (Natural Beauty) अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का विषय होता है। क्या आपको पता है अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आखिर किन-किन चीजों से बने हुए मास्क का साई पल्लवी (Sai Pallavi) इस्तेमाल करती हैं? 9 मई को एक्ट्रेस अपना जन्मदिन मना रही हैं तो आइए जानते हैं आखिर क्या है उनका ब्यूटी सीक्रेट जो आप भी बिना सोचे समझे आसानी से ट्राई कर सकते हैं।

बताया क्या है वो 3 जादुई चीज?

साई पल्लवी (Sai Pallavi) के नेचुरल ब्यूटी सीक्रेट (Natural Beauty Secrets) का उन्होंने खुद खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह एक फेस मास्क (Face Mask) का इस्तेमाल करती है जो वह खुद बनाती हैं। इसमें 3 चीजों की मौजूदगी होती है। रामायण एक्ट्रेस (Ramayan Actress) के मुताबिक इसमें दही, हल्दी और शहद का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इन 3 चीजों से बने हुए लेप से अपनी स्किन का ख्याल रखती है।

हल्दी का क्या है स्किन में फ़ायदा

साई पल्लवी (Sai Pallavi) के हल्दी के फायदे की बात करें तो यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो चेहरे को चमकदार और स्वस्थ बनाता है। दाग धब्बे से लेकर एंटी एजिंग के तौर पर यह आपके लिए कारगर साबित हो सकता है।

स्किन के लिए क्या है शहद का लाभ

बात करें शहद की तो यह मॉइश्चराइजिंग के गुणों से भरपूर होता है। इसके साथ ही एंटी एजिंग के तौर पर दाग धब्बे को कम करने और मुंहासे के साथ-साथ नेचुरल ग्लो प्रदान करने का काम करता है इसलिए आप फेस मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं।

दही के क्या हैं चमत्कारी फायदे

जहां तक दही की बात करें तो कैल्शियम और जिंक से भरपूर यह फेस मास्क के तौर पर मॉइश्चराइजर, टेनिंग कम करने, मुंहासे रोकने और झुर्रियों का कम करने में फायदेमंद है।

साई पल्लवी की आने वाली फिल्म जिसका लोगों को है इंतजार

वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान की जुनैद खान की फिल्म में साई पल्लवी (Sai Pallavi) को हाल ही में देखा गया है। एक दिन में उनकी एक्टिंग देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे हालांकि फैंस से उस कदर प्यार नहीं मिला। वहीं अगली बार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण में दिखाई देंगी जिसमें यश, सनी देओल, रवि दुबे जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।