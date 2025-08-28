16 साल की हुईं अलिसा, मां सुष्मिता सेन ने लुटाया प्यार, इमोशनल नोट शेयर कर बोलीं- तुमपर गर्व है

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की छोटी बेटी अलिसा 16 साल की हो गई हैं। सुष्मिता की छोटी बेटी 28 अगस्त को अपना बर्थ डे सेलिब्रेट करती है। अलीसा के इस खास पल को माँ सुष्मिता सेन ने और भी खूबसूरत बना दिया।बेटी के  जन्मदिन पर  सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा नोट लिखकर अपनी खुशी और गर्व जाहिर किया। इसके साथ ही सुष्मिता  ने बताया कि अलिसा उनके लिए कितनी स्पेशल हैं। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की छोटी बेटी अलिसा 16 साल की हो गई हैं। सुष्मिता की छोटी बेटी 28 अगस्त को अपना बर्थ डे सेलिब्रेट करती है। अलीसा के इस खास पल को माँ सुष्मिता सेन ने और भी खूबसूरत बना दिया।बेटी के  जन्मदिन पर  सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा नोट लिखकर अपनी खुशी और गर्व जाहिर किया। इसके साथ ही सुष्मिता  ने बताया कि अलिसा उनके लिए कितनी स्पेशल हैं।

सुष्मिता ने अलिसा की बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीरें शेयर कीं, जहां मां-बेटी का खूबसूरत बॉन्ड नजर आया. इसी के साथ एक खूबसूरत नोट लिखा और उन्हें शोना मां कहकर पुकारा.

सुष्मिता पोस्ट में लिखती हैं कि, “हैप्पी 16वां बर्थडे शोना. तुम वो सबसे प्यारी सोलह साल की हो जिसे मैं जानती हूं. और नहीं, मैं कोई पक्षपाती नहीं हूं. मैं अपनी एक बहुत ही खूबसूरत आत्मा, सबसे दयालु दिल और सबसे प्यार भरी मौजूदगी वाली बच्ची की गर्वित मां हूं.”

सुष्मिता ने पोस्ट में आगे अलिसा की अचीवमेंट्स पर बात की और लिखा, ”मैं तुम्हारी सारी सफलताओं को आश्चर्य के साथ देखती हूं. ये जानते हुए कि तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है. मेरा प्यारा शोना मां, तुम्हारे लिए एक जादुई साल आने वाला है.”एक्ट्रेस  बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि,’भगवान हमेशा तुम्हें सबसे अच्छे आशीर्वाद दें और तुम्हारी तकदीर उतनी ही खूबसूरत और गरिमामयी बनी रहे जितनी तुम हो. हमने सोलहवें साल की शुरुआत स्कूल कैप्टन के रूप में की है. हां, मुझसे बहुत आगे बढ़ो ‘मंचकिन’.”
अभिनेत्री के  इस पोस्ट को देख फैंस भी बेहद इमोशनल हो रहे हैं, साथ ही अलिसा को बर्थडे विश करते हुए मां-बेटी के बॉन्ड पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि अलिसा बिल्कुल मां जैसी प्यारी हैं. इन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाई, हमेशा खूब खुश रहें.

बता दें कि  सुष्मिता ने बड़ी बेटी रेनी को गोद लेने के बाद अलिसा को अडॉप्ट किया था. इसके लिए उन्होंने 10 साल लंबी लड़ाई लड़ी थी. उस समय भारत के कानून के अनुसार, अगर किसी ने पहली बार एक लड़की को गोद लिया हो, तो दूसरी बार एक लड़की को नहीं, बल्कि लड़के को गोद लेना पड़ता था.
कानूनी लेवल से हटकर सुष्मिता को अपनी मां की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी. सुष्मिता बता चुकी हैं कि उनकी मां का कहना था कि वो खुद भी ज्यादा उम्र की नहीं हैं, ऐसे में दो बेटियों को गोद लेना बड़ी जिम्मेदारी है. सुष्मिता ने 24 साल की उम्र में पहली बेटी रेनी को गोद लिया था.

कानूनी तौर से हटकर सुष्मिता को अपनी मां की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी. सुष्मिता बता चुकी हैं कि उनकी मां का कहना था कि वो खुद भी ज्यादा उम्र की नहीं हैं, ऐसे में दो बेटियों को गोद लेना बड़ी जिम्मेदारी है. सुष्मिता ने 24 साल की उम्र में पहली बेटी रेनी को गोद लिया था.

 

