Ambani परिवार की सभी बहुओं की उम्र उनके बेटो से ज्यादा, जाने कितनी बड़ी हैं अनंत से राधिका

Ambani daughters-in-law are older than their sons: देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का नाम इस समय छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट (Anant Amabani-Radhika Merchant) को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। दूसरे प्री-वेडिंग फंक्शन को लेकर राधिका और अनंत फिलहाल लाइमलाइट में हैं। इस बीच हम आपके लिए अंबानी परिवार से जुड़ा कुछ ऐसा तथ्य लेकर आए हैं, जिसे जानकार यकीनन तौर पर आपको हैरानी होगी। आइए जानते हैं कि यहां किस मसले पर बात हो रही है।

राधिका मर्चेंट जल्द ही अंबानी परिवार की बहु (Ambani’s Daughters-in-Law) बनने वाली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फैमिली की कुछ बहुएं ऐसी हैं, जो अपने-अपने हसबैंड से उम्र में बड़ी हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि कौन-कौन वो बहुएं हैं, जो पतियों से उम्रदराज हैं।

टीना अंबानी

अपने समय की फेमस एक्ट्रेस रहीं टीनी अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई और बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी हैं। नीता का जन्म 11 फरवरी 1957 को हुआ और अनिल की डेथ ऑफ बर्थ 4 जून 1959 है। उसके आधार पर टीना अनिल से करीब दो साल उम्र में बड़ी हैं।

श्लोका मेहता

अनंत अंबानी की भाभी यानी श्लोका मेहता ने आकाश अंबानी के साथ साल 2019 में शादी रचाई थी। श्लोका भी आकाश से उम्र में बड़ी हैं। दरअसल श्लोका का जन्म 11 जुलाई 1990 में हुआ था और इस हिसाब से उनकी आयु 33 साल है। जबकि उनके पति और मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की जन्म 23 अक्टूबर 1991 में हुआ और वह अपनी वाइफ से एक साल छोटे हैं।

राधिका मर्चेंट

इस लिस्ट में नया नाम अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट का शामिल हो रहा है। राधिका की डेथ ऑफ बर्थ 18 दिसबंर 1994 है और उनके मंगेतर अनंत अंबानी का जन्म 10 अप्रैल 1995 को हुआ है। इसके आधार पर राधिका अनंत से करीब 5 महीने बड़ी हैं।