Alluri Bus Accident: आंध्र-प्रदेश में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत; राष्ट्रपति ने जताया दुख

Alluri Bus Accident News: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में गुरुवार देर रात एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी की बस के खाई में गिरने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह एक्सीडेंट चिंतूर-मरेदुमिल्ली घाट रोड पर हुआ। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है।

Alluri Bus Accident News: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में शुक्रवार तड़के एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी की बस के खाई में गिरने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह एक्सीडेंट चिंतूर-मरेदुमिल्ली घाट रोड पर हुआ। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है।

जानकारी के अनुसार, यह बस चितूर जिले से अलग-अलग मंदिरों में दर्शन करने आए करीब 40 तीर्थयात्रियों को लेकर तेलंगाना के भद्राचलम जा रही थी। कई घायलों को भद्राचलम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट सड़क पर हुई। बस पूरी तरह से घाटी में नहीं गिरी। बस पलट गई… और वहीं फंस गई। इसमें सवार कम से कम नौ लोगों की गिरने से मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए।

इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हुए एक दुखद बस हादसे में लोगों की मौत के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं दुखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती हूं।”

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख

हादसे पर सीएमओ आंध्र प्रदेश ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने चित्तूर जिले के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में भद्राचलम से अन्नावरम जा रही यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस के तुलसीपाकला घाट रोड पर एक घाटी में गिरने से हुए दुखद हादसे पर गहरा दुख और दुख जताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने सीनियर अधिकारियों को तुरंत हादसे की जगह पर पहुंचने और राहत के उपाय शुरू करने का निर्देश दिया है, और यह पक्का करने को कहा है कि सभी डिपार्टमेंट घायलों को बेहतर मेडिकल इलाज देने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना जताई है।”

