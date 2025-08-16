'जिन्ना के साथ-साथ कांग्रेस नेतृत्व और लार्ड माउंटबेटन भी विभाजन के लिए जिम्मेदार...' NCERT का नया मॉड्यूल जारी

NCERT Module on Partition of India: स्वतंत्रता दिवस के दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। अब विभाजन के स्मृति दिवस पर एनसीईआरटी ने 16 अगस्त को नया मॉड्यूल जारी किया है। जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी के मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए मुहम्मद अली जिन्ना के अलावा कांग्रेस और लार्ड माउंटबेटन भी जिम्मेदार माना गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस पर अपनी आपत्ति जतानी शुरू कर दी है।

दरअसल, एनसीईआरटी अभी तक विभाजन के लिए केवल जिन्ना को वजह मानता था। लेकिन, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दो दिन बाद 16 अगस्त को विभाजन के जिम्मेदार लोगों में कांग्रेस को भी जोड़ना विवाद की वजह बन रहा है। भारत के विभाजन पर एनसीईआरटी के नए विशेष मॉड्यूल ने कहा गया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने “विभाजन की योजनाओं को स्वीकार कर लिया” और “जिन्ना को कम करके आंका”, जबकि इसके बाद होने वाली दीर्घकालिक भयावहता का अनुमान लगाने में विफल रहे।

इस अगस्त में विभाजन स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में दो मॉड्यूल जारी किए गए, एक मध्य चरण के लिए और दूसरा द्वितीयक चरण के लिए। मॉड्यूल में कहा गया है, “भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण किसी भी तरह से अपरिहार्य नहीं था।” इसके बजाय, उनका तर्क है कि तीन लोगों ने विभाजन को आकार दिया, “जिन्ना, जिन्होंने इसकी माँग की; कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और माउंटबेटन, जिन्होंने इसे औपचारिक रूप दिया और लागू किया।”

दूसरे चरण के मॉड्यूल में लिखा है, “किसी भी भारतीय नेता को राष्ट्रीय या प्रांतीय प्रशासन, सेना, पुलिस आदि चलाने का अनुभव नहीं था। इसलिए, उन्हें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली बड़ी समस्याओं का अंदाज़ा नहीं था… अन्यथा, इतनी जल्दबाज़ी न की जाती।” मॉड्यूल विभाजन को “एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी” बताते हैं, जिसकी विश्व इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। वे सामूहिक हत्याओं, लगभग डेढ़ करोड़ लोगों के विस्थापन, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा और शरणार्थियों की रेलगाड़ियों के “केवल लाशों से भरे होने, रास्ते में मारे जाने” का विवरण देते हैं।