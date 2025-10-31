गजब! BJP का मंडल उपाध्यक्ष निकला चैन स्नैचर और लुटेरा, मिर्जापुर पुलिस ने चौराहे पर लगाई फोटो, कांग्रेस ने घेरा

मिर्जापुर। योगी सरकार (Yogi Government) प्रदेश में चेन स्नेचिंग, छिनैती और राह चलते लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस सख्त निर्देश जारी किया है। इस तरह का अपराध करने वालों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि उनकी नाम के साथ तस्वीर जारी की जाए और उसे बाजार और चौराहे पर लगाया जाए ताकि वह पुनः किसी प्रकार का अपराध न करें। योगी सरकार (Yogi Government) के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की कछवा पुलिस (Kachhwa police) ने अपराधियों का नाम और तस्वीर के साथ फ्लेक्सी बोर्ड (Flexi Board) चौराहे पर लगाकर जारी किया।

कछवा पुलिस (Kachhwa police) ने अपराधियों की जारी सूची में भारतीय जनता पार्टी के मझवां मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह (BJP Majhwan Mandal Vice President Bhonu Singh) का नाम भी शामिल है। यह सूची कछवा जमुआ मार्ग (Kachhwa Jamua Road) के चौराहे पर पुलिस बूथ पर, थाने पर और मिशन तिराहा (Mission Tiraha) पर फ्लेक्सी बोर्ड (Flexi Board) पर लगाई गई है। भोनू सिंह का नाम चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची में आने से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है और जिले में उनकी चर्चा हो रही है।

भोनू सिंह अपने फेसबुक सोशल प्लेटफार्म के डीपी पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष लिख रखा है। यही नहीं भोनू सिंह की तस्वीर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ भी देखा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ,बीजेपी काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्य के साथ कई भाजपा के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहा है।

अब तो भाजपा सरकार भी मान रही है कि प्रदेश में अपराध करने में भाजपाई ही नंबर 1 हैं : यूपी कांग्रेस

मिर्जापुर पुलिस ने चेन लुटेरों के पोस्टर जारी किए हैं। इनमें पहले नंबर पर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम शामिल है। अब तो भाजपा सरकार भी मान रही है कि प्रदेश में अपराध करने में भाजपाई ही नंबर 1 हैं। pic.twitter.com/vAsVKXqoYC — UP Congress (@INCUttarPradesh) October 31, 2025

यूपी कांग्रेस ने अपने अधिकारिक एक्स पर लिखा कि मिर्जापुर पुलिस ने चेन लुटेरों के पोस्टर जारी किए हैं।इनमें पहले नंबर पर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम शामिल है। अब तो भाजपा सरकार भी मान रही है कि प्रदेश में अपराध करने में भाजपाई ही नंबर 1 हैं।

विपक्ष ने साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा घटना बीजेपी के लोग कर रहे हैं बदनाम विपक्ष हो रहा है। जनपद में हो या प्रदेश में हर जगह बीजेपी के लोग ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं। जब पुलिस इस तरह की तस्वीर जारी कर रही है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं।

किसी कोतवाली में कितने केस?

मामले को लेकर मिर्जापुर जनपद के कटरा कोतवाली, चुनार कोतवाली, शहर कोतवाली, चील्ह कोतवाली, देहात कोतवाली और कछवा कोतवाली ने अब तक चेन स्नेचरों और लुटेरों की सूची जारी कर चुके हैं। शहर कोतवाली ने 9, कटरा कोतवाली ने 8, देहात कोतवाली 7, कछवां कोतवाली 5, चील्ह कोतवाली 4 और चुनार कोतवाली ने दो अपराधियों का सूची जारी हुई है। साथ ही इन कोतवाली अंतर्गत जगह-जगह फ्लेक्सी बोर्ड लगाए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

मिर्जापुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया की पिछले 15 वर्षों के दौरान चैन स्नैचिंग, चोरी और लूट के मामले में आरोपियों का सत्यापन कराकर आम जनता को जागरूक करने के लिए इनका जगह जगह फोटो फ्लेक्सी बोर्ड लगवाया जा रहा है। ताकि पुनः इस प्रकार का अपराध न करें सके। वही भोनू सिंह के अपराध को लेकर सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि कछवा थाने में 2014 में मोटरसाइकिल के चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज है, बाकी का ऊपर से दिशा निर्देश आया है जिसको लेकर तस्वीर जारी की गई है।

बीजेपी मीडिया प्रभारी ने क्या कहा?

कछवां पुलिस के तरफ से भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मझवा भोनू सिंह का नाम के साथ तस्वीर चेन स्नैचरों और लुटेरों के साथ लगाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मीडिया प्रभारी ज्ञान दुबे ने कहा कि सोशल मीडिया द्वारा मामला संज्ञान में आया है। यदि भोनू सिंह पदाधिकारी होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पार्टी से भी निकाले जाएंगे।

मझवां मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह ने बताया कि भोनू सिंह के क्राइम के बारे में जानकारी नहीं थी। वे भाजपा में काम करते थे। इस कारण उन्हें मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब जानकारी हुई है। इन्हें अनुशासनहीनता के कारण जिला अध्यक्ष को निष्कासन के लिए पत्र लिखा जाएगा।