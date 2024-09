America Swaminarayan Mandir Vandalized : अमेरिका में स्वामी नारायण मंदिर में की गई तोड़फोड़, भारत ने कहा- पूरी तरह से अस्वीकार्य

America Swaminarayan Mandir Vandalized : न्यूयॉर्क के मेलविले में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में सोमवार को तोड़फोड़ की गई। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारतीय दूतावास ने कहा, ‘यह हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है.. इस जघन्य कृत्य के अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों के सामने मामला उठाया है।” आज मंदिर में प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी।

यह घटना नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिज़ीयम से लगभग 28 किलोमीटर दूर सफ़ोक काउंटी के मेलविले में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को इस स्थान पर एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। जवाब में, वाणिज्य दूतावास स्थानीय भारतीय-अमेरिकी समुदाय के साथ निकट संपर्क में है और उसने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

The vandalism of the BAPS Swaminarayan Temple in Melville, New York, is unacceptable ; The Consulate @IndiainNewYork is in touch with the community and has raised the matter with U.S. law enforcement authorities for prompt action against the perpetrators of this heinous act.…

— India in New York (@IndiainNewYork) September 16, 2024