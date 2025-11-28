  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल की मांग- एयर और वॉटर प्यूरीफ़ायर से GST तुरंत हटाए सरकार

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल की मांग- एयर और वॉटर प्यूरीफ़ायर से GST तुरंत हटाए सरकार

Delhi Pollution News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है। जिसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। इस बीच पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एयर और वॉटर प्यूरीफ़ायर से जीएसटी हटाकर लोगों को राहत देने की मांग की है। केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार समाधान नहीं दे सकती तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद करे।

By Abhimanyu 
Updated Date

Delhi Pollution News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है। जिसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। इस बीच पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एयर और वॉटर प्यूरीफ़ायर से जीएसटी हटाकर लोगों को राहत देने की मांग की है। केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार समाधान नहीं दे सकती तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद करे।

पढ़ें :- दिल्ली-NCR में Work from Home और स्कूल होंगे बंद! जानें ग्रैप 3 लागू हुआ तो क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी

आप नेता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “साफ़ हवा और साफ़ पानी हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में हवा जानलेवा हो चुकी है, और समाधान देने की बजाय सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है। लोग अपने परिवार को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफ़ायर लेने जाते हैं, और वहाँ पता चलता है कि सरकार उस पर 18% GST वसूल रही है। ये सरासर अन्याय है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि एयर और वॉटर प्यूरीफ़ायर पर लगाया गया GST तुरंत हटाया जाए। समाधान नहीं दे सकते तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद कीजिए।”

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा ने 80 प्रतिशत लोगों को किया बीमार

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर कंज्यूमर रिसर्च फर्म ‘Smytten PulseAI’ की ताजा अध्ययन में चौंकाने वाली बात सामने आयी है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 4,000 लोगों पर किया गए सर्वे में पता चला है कि जहरीला स्मॉग लोगों की सेहत, जेब और भविष्य, तीनों को निगल रही है। इस दौरान 80 फिसदी से ज्यादा लोगों ने बताया कि उन्हें लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही हैं, जिसमें पुरानी खांसी, बहुत ज्यादा थकान और प्रदूषित हवा की वजह से सांस लेने में जलन शामिल है। ‘Smytten PulseAI’ सर्वे से पता चला है कि पिछले साल 68.3 प्रतिशत लोगों ने प्रदूषण से जुड़ी खास बीमारियों के लिए मेडिकल मदद ली थी।

पढ़ें :- Video- 'जिस CM को AQI बोलना नहीं आता, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं...' सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता पर कसा तंज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल की मांग- एयर और वॉटर प्यूरीफ़ायर से GST तुरंत हटाए सरकार

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल की मांग- एयर और वॉटर...

यूपी में Aadhar card को नहीं माना जाएगा जन्म का प्रमाण पत्र, नियोजन विभाग ने जारी किया नोटिस

यूपी में Aadhar card को नहीं माना जाएगा जन्म का प्रमाण पत्र,...

कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं , शीघ्र किंगपिन के नाम का करेंगे खुलासा : अमिताभ ठाकुर

कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं ,...

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: नशीली कप सिरप खपाने के मास्टरमाइंट का करीबी अमित टाटा गिरफ्तार

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: नशीली कप सिरप खपाने के मास्टरमाइंट का करीबी...

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार: केंद्रीय रेल मंत्री के साथ जि​तिन प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखा कर जनता को किया समर्पित

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार: केंद्रीय रेल मंत्री के साथ जि​तिन प्रसाद ने...

Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी रही किसान एक्सप्रेस, युवक हिरासत में

Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी...