पंजाब में विनाशकारी बाढ़ के बीच गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने उठाया बड़ा कदम, 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को लिया गोद

चंडीगढ़ (पंजाब) : पंजाब में विनाशकारी बाढ़ के बीच, पंजाबी गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर, गुरदासपुर और अमृतसर के सबसे बुरी तरह प्रभावित दस गांवों को गोद लिया है। इंस्टाग्राम पर उनकी टीम ने कहा कि वे भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही पुनर्वास और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण की योजना भी बना रहे हैं। कैप्शन में लिखा है कि हम साथ मिलकर पुनर्निर्माण कर सकते हैं।

इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर देखें टीम दोसांझ के तरफ से साझा की गई एक पोस्ट अन्य सेलेब्स ने भी अपना समर्थन दिया। अभिनेत्री सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि इस मुश्किल समय में, मैं पंजाब और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। वहाँ से आ रही तस्वीरें और कहानियां वाकई दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे उम्मीद देती है, वह है पंजाब की एकता और दृढ़ता की भावना जो उसने हमेशा दिखाई है। मैं ज़मीनी स्तर पर बचाव दल के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रहे संगठनों को दान देकर अपनी ओर से मदद कर रही हूँ और मैं आपसे भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि आप भी अपना योगदान दें। हर योगदान, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी के जीवन में अभी बदलाव ला सकता है। आइए, इस मुश्किल घड़ी में हम सब मिलकर पंजाब के साथ खड़े हों।

इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर देखें। सोनम बाजवा के तरफ से साझा की गई एक पोस्ट। अभिनेता संजय दत्त ने भी अपना समर्थन व्यक्त करते हुए लिखा कि पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही वाकई दिल दहला देने वाली है। प्रभावित सभी लोगों के लिए शक्ति और प्रार्थनाएं भेज रही हूं। मैं हर संभव तरीके से मदद करूंगी। बाबाजी पंजाब में सभी को आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें।

सोमवार को, गायक-अभिनेता एमी विर्क ने भी इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने और उनकी टीम ने प्रभावित परिवारों के लिए 200 घरों को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही देखकर हमारा दिल दुखता है। अपने लोगों को बिना छत के देखकर मैं पूरी तरह टूट गया हूं। उन्हें आराम और स्थिरता प्रदान करने के अपने छोटे से प्रयास में, हम उन लोगों की मदद के लिए 200 घरों को गोद ले रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। यह सिर्फ़ आश्रय के बारे में नहीं है। यह उन्हें फिर से शुरुआत करने की उम्मीद, सम्मान और ताकत देने के बारे में है।

पंजाबी अभिनेत्री-गायिका हिमांशी खुराना (Punjabi actor-singer Himanshi Khurana) भी राहत कार्यों में शामिल हुईं। उन्होंने 10 परिवारों को फिर से बसाने में मदद का वादा किया। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज पंजाब की ऐसी हालत देखकर हर पंजाबी का दिल रो रहा है। हम अपने पंजाब को पहले जैसा बनाएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार, बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 परिवारों के पुनर्वास में योगदान दूंगी।

इस विनाशकारी बाढ़ की स्थिति में, हम सभी को एक साथ आकर समाधान खोजने की ज़रूरत है। सभी मशहूर हस्तियों, नेताओं, मीडिया, सोशल मीडिया हस्तियों और आम जनता को एकजुट होकर एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम पंजाबी पंजाब के साथ हैं। इससे पहले, पंजाब सरकार ने खराब मौसम और राज्य में बाढ़ जैसे हालात का हवाला देते हुए पंजाब कौशल विकास मिशन (PSDM) से जुड़े सभी 43 केंद्रों को 3 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया था।

इसी बीच, पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री एस. हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि बाढ़ ने 12 जिलों में 2.56 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है, हज़ारों लोगों को विस्थापित किया है और जान-माल, फ़सलों और पशुधन को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि अब तक 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या गुरदासपुर (5,549), फिरोजपुर (3,321), फाजिल्का (2,049), अमृतसर (1,700), पठानकोट (1,139) और होशियारपुर (1,052) से है। राज्य सरकार ने 129 राहत शिविर स्थापित किए हैं जिनमें 7,144 लोग रह रहे हैं। फिरोजपुर में सबसे ज़्यादा 3,987 लोग रह रहे हैं, उसके बाद फाजिल्का (1,201), होशियारपुर (478), पठानकोट (411) और गुरदासपुर (424) हैं।