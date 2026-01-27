शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी के समर्थन में डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने दिया इस्तीफा

अयोध्या। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अब उनकी टिप्पणी से आहत अयोध्या में उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि, मैं राज्य कर विभाग में अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूं। बीते कुछ दिनों से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ लगातार अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि, मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूं लेकिन मेरे अंदर भी एक दिल है। सीएम योगी और पीएम मोदी एक लोकतांत्रितक व्यवस्था के तहत चुने गए हैं औन इन पदों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उन पर इस तरह की टिप्पणी करने से मैं आहत हूं। ​डिप्टी ​कमिश्नर ने कहा कि, इसको लेकर मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक नौकरीपेशा व्यक्ति हूं। मेरा जीवन इस सरकार के कारण चल रहा है वो मेरे बॉस हैं। ऐसे में जरूरी है कि जब सरकार के मुखिया पर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो मैं विरोध करूं अत: मैं अपना इस्तीफा देता हूं।

प्रशांत सिंह ने मांग कि है कि, देश, समाज और राष्ट्र को चुने हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चलाते हैं। ऐसे में उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न हो। अगर उनका अपमान होता है तो कर्मचारी का भी अपमान होता है। हम उनके सेवक हैं क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश शासन लिखकर चलते हैं जिसका मतलब होता है कि हम सरकार के ही अंश हैं। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कही गई अपमानजनक बातों से हम भी आहत होते हैं।