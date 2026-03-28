पश्चिम एशिया संकट के बीच शनिवार शाम रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अनौपचारिक समूह की बैठक की करेंगे अध्यक्षता

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार शाम को पश्चिम एशिया संकट पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक केंद्र द्वारा चल रहे संघर्ष पर की गई कई बैठकों और लोगों को यह भरोसा दिलाने के बीच हो रही है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है। विदेश मंत्रालय घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखे हुए है और पश्चिम एशिया में मौजूद भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों और देश पर उनके संभावित प्रभाव के मद्देनज़र राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा साझा किए गए बहुमूल्य सुझावों की सराहना की और कहा कि ये सुझाव बदलती स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्कता, तैयारी और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इसी तरह के वैश्विक व्यवधानों से निपटने का पहले से अनुभव है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सामूहिक प्रतिक्रिया को याद किया, जब केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम किया था। ताकि आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार और दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सहयोग और समन्वय की वही भावना वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थिति लगातार बदल रही है, जिसके लिए निरंतर निगरानी और अनुकूल रणनीतियों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तीन मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह सक्रिय है, जो प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर रहा है और समय पर निर्णय ले रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना हैं। राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन राज्य स्तर पर ही होता है। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर संचार और समन्वय के साथ-साथ समय पर सूचना साझा करने और संयुक्त निर्णय लेने का आह्वान किया, ताकि प्रतिक्रियाएं त्वरित और सुसंगत हों।