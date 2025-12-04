दिल्ली की दम घोटूं हवा के बीच मकर द्वार पर प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोल, विपक्षी सांसदों ने ‘मौसम का मजा लीजिए’ बैनर लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

Parliament Winter Session Live: संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरूवार को संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सभी प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों ने एक बड़ा बैनर ‘मौसम का मजा लीजिए’ लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में जहरीली हवा के मुद्दे पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्र सरकार दिल्ली के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं करती और ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक वे सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहेंगे । दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ करे मोदी सरकार : सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी (CPP Chairperson Sonia Gandhi) ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इससे निपटने के लिए कुछ करे। सोनिया गांधी ने शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने मीडिया से कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह कुछ करे। दमा से पीड़ित छोटे-छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी मुश्किल है।

वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बयानबाजी के बजाए ठोस एक्शन ले सरकार, हम सब साथ खड़े हैं : प्रियंका गांधी

गुरुवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में एक बार फिर से वायु प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन को नेतृत्व करते हुए प्रियंका गांधी से जब मीडिया ने ‘पीएम की मौसम वाली टिप्पणी’ को लेकर सवाल किया? तो उन्होंने कहा कि किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें न क्या स्थिति बनी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें न क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे सोनिया जी ने कहा, छोटे-छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। इनकी तरह बुजुर्ग लोग, इनको दमा है। सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर साल ये स्थिति बिगड़ी जा रही है, हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सबने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम सब उंगलियां उठाएं एक दूसरे पर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद बी. माणिक्कम टैगोर ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस संकट को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं। सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, लेकिन मोदी इस संकट को मानने से भी इनकार कर रहे हैं। 11 साल, जीरो कार्रवाई , सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप का खेल। बस बहुत हुआ। अब हमें संसद के बाहर आवाज उठानी होगी ताकि यह सरकार समस्या को स्वीकार करे और कार्रवाई करे। दिल्ली को बहाने नहीं, स्वच्छ हवा चाहिए।

कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। सांसद ने सरकार से मांग की कि दिल्ली के वायु संकट को राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए, सभी निगरानी स्टेशन बहाल किए जाएं, प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और विज्ञान-आधारित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना शुरू की जाए।उन्होंने चेतावनी दी कि हर देरी लोगों की जान को खतरे में डाल रही है और संसद को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।