  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. मोदी जी अमित शाह एक दिन मीर जाफर की तरह देंगे धोखा, उन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, हो जाएं सावधान : ममता बनर्जी

मोदी जी अमित शाह एक दिन मीर जाफर की तरह देंगे धोखा, उन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, हो जाएं सावधान : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की तुलना मीर जाफर से कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमित शाह (Amit Shah) देश 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' की तरह काम कर रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की तुलना मीर जाफर (Mir Jafar) से कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमित शाह (Amit Shah) देश ‘कार्यवाहक प्रधानमंत्री’ की तरह काम कर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट (Kolkata Airport) के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से गुजारिश करना चाहती हैं कि वे अमित शाह (Amit Shah)  पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि एक दिन वे मीर जाफर बन कर उन्हें धोखा दे सकते हैं।

पढ़ें :- कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए: पीएम मोदी

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करवाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रही थीं। ममता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये सरकार देश को खत्म कर देगी। मैंने कई सरकारें देखी हैं लेकिन ऐसी अहंकारी और तानाशाह सरकार कभी नहीं देखी। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज ये सत्ता में हैं, कल नहीं भी रह सकते हैं। उनके पार्टी के नेता ने कहा है कि बंगाल में 8 लाख वोटर का नाम काट देंगे। आप खुद बताइए बंगाल में अभी बारिश, बाढ़, त्योहार सब कुछ हैं। ऐसे में वे 15 दिन के अंदर SIR करवाने की बात कर रहे हैं। इसमें बीजेपी का भी कमीशन होगा।

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब केंद्रीय गृहमंत्री का खेल है। वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री भी सब जानते हैं। ममता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करिए। एक दिन वे आपके बड़े मीर जाफर बन जाएंगे। पहले से ख्याल रखिए।

ममता ने केंद्र पर बाढ़ राहत के लिए फंड न देने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा चुनावों के लिए तो पैसा जुटा लेती है, लेकिन आपदा राहत के लिए नहीं। उत्तरी बंगाल में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश और भूस्खलन से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं।

PM मोदी के मिरिक पुल हादसे पर दिए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल गुजरात नहीं है। 2022 में गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। राज्य सरकार ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। अब तक 500 राहत किट वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें कंबल, चावल, दाल, सूखा राशन और दूध शामिल हैं। करीब 1,000 फंसे पर्यटकों को 45 बसों से सुरक्षित निकाला गया है।

पढ़ें :- देवरिया मेडिकल कॉलेज की टंकी में शव मिलने का मामला : शासन का बड़ा एक्शन, प्राचार्य को हटाया, DM को सौंपी जांच

मिरिक में अस्थायी पुल 15 दिनों में बन जाएगा और नया पुल अगले मानसून से पहले तैयार हो जाएगा। वे अगले हफ्ते फिर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी ताकि राहत कार्यों की खुद निगरानी कर सकें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुल्तानपुर: भतीजे के थे चाची से अवैध संबंध, चाचा ने डंडे से पीट- पीट कर मार डाला

सुल्तानपुर: भतीजे के थे चाची से अवैध संबंध, चाचा ने डंडे से...

मोदी जी अमित शाह एक दिन मीर जाफर की तरह देंगे धोखा, उन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, हो जाएं सावधान : ममता बनर्जी

मोदी जी अमित शाह एक दिन मीर जाफर की तरह देंगे धोखा,...

तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, बोले- वह आजीवन वंचितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए...

तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, बोले- वह...

विवादों के बीच भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा

विवादों के बीच भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को मिली वाई श्रेणी की...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यूपी पुलिस पर...

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया बल्ला

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया...