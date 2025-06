Amitabh Kant Resigns: अमिताभ कांत ने भारत के जी-20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया, 45 सरकारी सेवा के बाद अब इस क्षेत्र में करेंगे काम

Amitabh Kant Resigns: अमिताभ कांत ने भारत के जी20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे सरकारी सेवा में उनका 45 साल का करियर खत्म हो गया है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ, जिन्होंने 2022 से जी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2023 में इसकी अध्यक्षता के दौरान अहम भूमिका निभाई, ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अब वह व्यक्तिगत क्षमता में स्टार्टअप, थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ेंगे।

अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मेरी नई यात्रा: 45 वर्षों की समर्पित सरकारी सेवा के बाद, मैंने नए अवसरों को अपनाने और जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने G20 शेरपा के रूप में मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मुझे कई विकासात्मक पहलों को आगे बढ़ाने और भारत की वृद्धि, विकास और प्रगति में योगदान करने का अवसर दिया। मैं अपने सभी सहकर्मियों, साथियों और मित्रों का उनके धैर्य, समझ और समर्थन के लिए आभारी हूँ। अब मैं मुक्त उद्यम, स्टार्टअप, थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों को सुविधा और समर्थन देकर विकसित भारत की ओर भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में योगदान देने के लिए तत्पर हूँ। इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।’

My New Journey:

After 45 years of dedicated government service, I have made the decision to embrace new opportunities and move forward in life. I am incredibly thankful to the Prime Minister of India for accepting my resignation as G20 Sherpa and for having given me the…

— Amitabh Kant (@amitabhk87) June 16, 2025