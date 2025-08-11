अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को शपथपत्र पर शिकायत सौंपा, बोले-एक माह में नहीं मिला उत्तर तो वे करेंगे विधिक कार्रवाई

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से चुनाव आयोग (Election Commission) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi) के तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए शपथ पत्र के साथ शिकायत प्रस्तुत किया है।
लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से चुनाव आयोग (Election Commission) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi) के तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए शपथ पत्र के साथ शिकायत प्रस्तुत किया है।
वोट चोरी के संबंध में श्री @RahulGandhi के आरोपों की जांच के लिए @azadadhikarsena के @Amitabhthakur द्वारा @ceoup ऑफिस जाकर @ECISVEEP को नोटरी शपथपत्र पर शिकायत प्रस्तुत कर 1 महीने में जांच की मांग @PMOIndia @HMOIndia pic.twitter.com/JVbqRVCR9B
— Amitabh Thakur (Azad Adhikar Sena) (@Amitabhthakur) August 11, 2025
अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत विस्तार से वोट चोरी के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया है। इसके समर्थन में उन्होंने तमाम सबूत भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने इन्हें अपने वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। इन आरोपों में से तमाम आरोप विभिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से भी सत्यापित किए गए हैं। अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने सात बिंदुओं का नोटरी शपथ पत्र देते हुए चुनाव आयोग से इन शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें एक माह में आयोग से उत्तर नहीं मिलेगा तो वे इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे।