  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को शपथपत्र पर शिकायत सौंपा, बोले-एक माह में नहीं मिला उत्तर तो वे करेंगे विधिक कार्रवाई

अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को शपथपत्र पर शिकायत सौंपा, बोले-एक माह में नहीं मिला उत्तर तो वे करेंगे विधिक कार्रवाई

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से चुनाव आयोग (Election Commission) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi) के तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए शपथ पत्र के साथ शिकायत प्रस्तुत किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of Azad Adhikar Sena) अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से चुनाव आयोग (Election Commission) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi) के तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए शपथ पत्र के साथ शिकायत प्रस्तुत किया है।

पढ़ें :- सपा नगर कालपी इकाई ने चुनाव आयोग का पुतला फूंक किया जोरदार प्रदर्शन, SIR वापस लेने की मांग

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)  ने शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत विस्तार से वोट चोरी के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया है। इसके समर्थन में उन्होंने तमाम सबूत भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने इन्हें अपने वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। इन आरोपों में से तमाम आरोप विभिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से भी सत्यापित किए गए हैं। अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)  ने सात बिंदुओं का नोटरी शपथ पत्र देते हुए चुनाव आयोग से इन शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें एक माह में आयोग से उत्तर नहीं मिलेगा तो वे इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे।

पढ़ें :- गाजियाबाद जिला जज आशीष गर्ग की हार्ट अटैक से मौत,न्यायिक जगत में शोक की लहर

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को शपथपत्र पर शिकायत सौंपा, बोले-एक माह में नहीं मिला उत्तर तो वे करेंगे विधिक कार्रवाई

अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को शपथपत्र पर शिकायत सौंपा, बोले-एक माह...

सपा नगर कालपी इकाई ने चुनाव आयोग का पुतला फूंक किया जोरदार प्रदर्शन, SIR वापस लेने की मांग

सपा नगर कालपी इकाई ने चुनाव आयोग का पुतला फूंक किया जोरदार...

यूपी में बना देश का पहला AI based विश्वविद्यालय, देगा टेक्नोलॉजी और रोजगार पर आ​धारित शिक्षा

यूपी में बना देश का पहला AI based विश्वविद्यालय, देगा टेक्नोलॉजी और...

BJP सरकार पूरी तरह से विफल, अपनी नाकामियों और विकास के झूठे एजेण्डों को छुपाने के लिए चार दिन का विधान सभा सत्र लेकर आयी: शिवपाल यादव

BJP सरकार पूरी तरह से विफल, अपनी नाकामियों और विकास के झूठे...

यूपी के इस गांव में जाने के लिये लेना होता पुलिस की अनुमति

यूपी के इस गांव में जाने के लिये लेना होता पुलिस की...

यूपी के फतेहपुर में बढ़ा बवाल: मकबरा बनाम मंदिर को लेकर तनाव, पूजा करने पहुंचे लोग, पुलिस ने संभाला मोर्चा

यूपी के फतेहपुर में बढ़ा बवाल: मकबरा बनाम मंदिर को लेकर तनाव,...