रक्षाबंधन पर ब्रह्मकुमारी बहनों संग बंधा प्रेम का अटूट बंधन: शाहपुर में राखी मिलन कार्यक्रम में पहुंचे सांसद रवि किशन

गोरखपुर। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रवि किशन शुक्ला आज शाहपुर स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रमनमें आयोजित “राखी मिलन” कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी बहनों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया और राखी बांधकर भाई-बहन के पवित्र बंधन का पर्व मनाया।

इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने अपने संबोधन में कहा-“रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संस्कार है जो हमें आपसी विश्वास, प्रेम और नारी सम्मान की शिक्षा देता है। बहनों की मुस्कान ही भाई की सबसे बड़ी पूँजी होती है और उनकी सुरक्षा, सम्मान और खुशहाली हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।”

उन्होंने कहा कि आज के समय में इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह हमें परिवार और समाज में एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाता है। सांसद ने यह भी जोड़ा कि ब्रह्मकुमारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे नारी सशक्तिकरण और आध्यात्मिक जागरूकता के कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

रवि किशन ने बहनों से राखी बंधवाने के बाद उन्हें अपनी ओर से आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, यह बंधन सिर्फ धागे का नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और त्याग का अटूट प्रतीक है। रक्षाबंधन का संदेश है—जहां नारी का सम्मान होगा, वहीं समाज का उत्थान होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी ने मिलकर भाई-बहन के इस पावन त्योहार को उल्लास और सौहार्द के वातावरण में मनाया।

रिपोर्ट-रवि जायसवाल