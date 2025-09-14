अस्पताल में भर्ती पति Vicky Jain को देख नहीं थमे अंकिता के आसूं , बोली 'हमने वादा किया था'.......

टीवी की अदाकारा अंकिता लोखण्डे के बार फिर खबरों में बनी हुई है। इस बार अंकिता बिगबॉस या किसी सीरियल को लेकर नहीं बल्कि अपने पति विक्की जैन को लेकर बनी हुई हैं। उनके पति का पिछले दिनों भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच अंकिता काफी इमोशनल हो गई हैं। यूं तो वह हर पल विक्की के साथ मौजूद हैं और उनका पूरा ख्याल रख रही हैं लेकिन विक्की को इस हालत में देख एक्ट्रेस अपने आंसू रोक न सकीं और इमोशनल होकर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है।

नहीं थमे अंकिता के आशू

अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर पति विक्की जैन के साथ की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ में उन्होंने लिखा, ‘मेरे हमसफर… तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहो। मुझे सेफ फील कराओ, मुझे याद दिलाते रहो कि पल चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो लेकिन प्यार हल्का हो सकता है। सबसे मुश्किल वक्त में भी तुम मजाकिया होने और मुझे शांत रखने का तरीका निकाल ही लेते हो।’

फैंस से मांगी दुआएं

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘घर मुझे ऐसा ही लगता है। हर तूफान, हर लड़ाई, हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ चलें। जल्दी ठीक हो जाओ मेरे प्यारे विक्की। हम हर तूफान, हर लड़ाई, हर मुश्किल वक्त में साथ चलेंगे, जैसा कि हमने वादा किया था। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरा सुकून हो, मेरा हमेशा वाला साथ हो और मैं भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हूं। आप लोग मेरे पति को ठीक होने के लिए दुआ करें।

हाथ में लगे 45 टांके

बता दें कि फिल्ममेकर संदीप सिंह ने बीते दिन अस्पताल से एक पोस्ट के जरिए बताया था कि विक्की जैन के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें उन्हें कई सारे कांच के टुकड़े चुभ गए। उन्हें 45 टांके लगे हैं और वह मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं।