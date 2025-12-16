यूपी में SIR के प्रेशर से एक और BLO की मौत, बेटी का छलका दर्द, बताया कौन है गुनहगार?

गोंडा: यूपी में गोंडा जिले से एक और बीएलओ के मौत की खबर सामने आई है, जहां इलाज के दौरान शिक्षामित्र की मौत हो गई है, जिनका नाम नानबच्चा है। वह जिले के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में BLO के पद पर तैनात थे। बीते 6 दिसंबर को अचानक तबियत बिगड़ी थी और बीती रात लखनऊ मेडिकल कालेज में मौत हों गई।

मृतक बीएलओ नानबच्चा की बेटी ने बीते 6 दिसंबर को रूपईडीह विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी रियाज अहमद पर आरोप लगाए थे। रूपईडीह बीआरसी बुलाकर डांटा था और काम का दबाव बनाया था। मृतक की बेटी ने अधिकारी रियाज पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है । कहा कि मेरे पापा शिक्षामित्र में है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था।

बेटी ने कहा कि मेरे पापा को बीपी की दिक्कत थी, और प्रेशर होने की वजह से उन्होंने अपनी दवा टाइम से नहीं खाई थी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। हमारे पिता बोले कि काम करना ही है वह दवा इसलिए नहीं खा रहे थे। कह रहे थे कि हम खाएंगे तो नींद आ जाएगी और आज मौत की नींद सो गए। वहीं परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए लखनऊ के केजीएमयू से शव लेकर गोंडा के लिए रवाना हो चुके हैं। जहां पर आज बीएलओ नानबच्चा का अंतिम संस्कार किया

जाएगा।

बताते चलें कि जिले के सदर तहसील क्षेत्र के रूपईडीह विकासखंड के बूथ संख्या 336 ग्राम पंचायत बनगांई में तैनात बीएलओ और शिक्षामित्र नानबच्चा की 9 दिन बाद देर रात लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीते 6 दिसंबर को सुबह नानबच्चा की तबियत अचानक बिगड़ी थी जिन्हें आनन-फानन में निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। जहां ब्रेन हेमरेज होने के कारण बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू भेज दिया गया था। बीते 9 दिनों से लखनऊ के केजीएमयू में वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा था जहां देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई।