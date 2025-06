कोलकाता में फिर सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने, विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर साधा निशाना

कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड (RG Kar Medical College incident) के बाद पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता से एक और सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) का मामला सामने आया है। जैसे एक साल पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ रेप और मर्डर ने पूरे देश को निर्भया काण्ड का याद दिला दिया था। इसी तरह एक केस ने फिर से लोगों को झकझोर कर रख दिया है।

कोलकाता शहर के लॉ कॉलेज से गैंगरेप (Gang Rape) का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पूछताछ के बाद पता चला कि एक आरोपी कॉलेज का एक्स स्टूडेंट है और दो आरोपी कर्मचारी हैं। दरसल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 25 जून को शाम 7 :30 बजे से लेकर 10 :30 बजे के बीच की है।

इस घटना के बाद विपक्षी दल ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के सरकार पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। इस घटना को लेकर भाजपा नेता का बड़ा ब्यान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 25 जून को कोलकाता के उपनगर कस्बा में एक लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला लॉ छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) किया गया, जिसमें कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र और कॉलेज के दो कर्मचारी शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि इसमें एक टीएमसी सदस्य भी शामिल है।

उन्होंने लिखा कि आरजी कर का खौफ अभी भी कम नहीं हुआ है, और फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बन गया है। बलात्कार एक आम त्रासदी बन गई है।”

अमित मालवीय (Amit Malviya) ने कहा कि भाजपा पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है। हम दंड से बचने की इस संस्कृति को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर अपराधी को सजा नहीं मिल जाती।

Horrific! A female law student was gang-raped inside a law college in Kasba, a suburb of Kolkata, on 25th June, by none other than a former student and two college staff members. Shockingly, reports suggest that a TMC member is also involved.

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 27, 2025