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महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, अलका लांबा, बोलीं-महिला विरोधी मोदी सरकार को झुकाएंगे, महिला आरक्षण कानून 543 सीटों पर लागू करवाएंगे

महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को कहा कि हम महिला विरोधी BJP सरकार को झुकाएंगे। महिला आरक्षण कानून 543 सीटों पर ही लागू करवाएंगे और हमारी 180 बहनें इसी संसद में पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि हम OBC और SC-ST महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनका हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया । महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को कहा कि हम महिला विरोधी BJP सरकार को झुकाएंगे। महिला आरक्षण कानून 543 सीटों पर ही लागू करवाएंगे और हमारी 180 बहनें इसी संसद में पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि हम OBC और SC-ST महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनका हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे।

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नरेंद्र मोदी महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। महिला आरक्षण के नाम पर आधी आबादी को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि महिला आरक्षण 543 सीटों पर अभी लागू किया जाए, जिसे सरकार मान नहीं रही है। आज महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस महिला विरोधी कदम का पुरजोर विरोध किया। देश की महिलाएं मोदी सरकार की चालबाजी समझ रही हैं, अपने अधिकार के लिए सड़क से संसद तक लड़ती रहेंगी।

कांग्रेस की मांग है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण तुरंत लागू करे। हमने 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कराया है। उसे अभी लागू किया जाए और लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इन्हीं मांगों के साथ आज महिला कांग्रेस ने BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी को हर हाल में महिला आरक्षण लागू करना ही होगा। देश की महिलाओं के अधिकार को वो छीन नहीं सकते।

हक और सम्मान की इस लड़ाई में महिलाएं एकजुट होकर सड़कों पर उतरी हैं। यह सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए बुलंद आवाज़ है,जहाँ हर नारा न्याय और समानता की मांग कर रहा है। जब तक बराबरी नहीं मिलेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा… क्योंकि महिला शक्ति ही समाज की असली ताकत है।

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