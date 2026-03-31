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1 अप्रैल मोदी सरकार और BJP के लिए ‘लूट’ का दिन बन गया : कांग्रेस

Congress Press Conference on Inflation : आज 31 मार्च को वित्तवर्ष 2025-26 का आखिरी दिन है और कल यानी 1 अप्रैल से नए वित्तवर्ष 2026-27 की शुरुआत होने वाली है। जिसको लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि 1 अप्रैल का दिन मोदी सरकार और बीजेपी के लिए 'लूट' का दिन बन गया है। हर साल देशवासियों पर महंगाई थोपी जाती है।

By Abhimanyu 
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Congress Press Conference on Inflation : आज 31 मार्च को वित्तवर्ष 2025-26 का आखिरी दिन है और कल यानी 1 अप्रैल से नए वित्तवर्ष 2026-27 की शुरुआत होने वाली है। जिसको लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि 1 अप्रैल का दिन मोदी सरकार और बीजेपी के लिए ‘लूट’ का दिन बन गया है। हर साल देशवासियों पर महंगाई थोपी जाती है।

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दरअसल, मौजूदा वित्तवर्ष के आखिरी दिन बेंगलुरु में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, टोल टैक्स, एलपीजी सिलेंडर और बिजली की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “1 अप्रैल का दिन मोदी सरकार और BJP के लिए ‘लूट’ का दिन बन गया है; बढ़ती कीमतें लोगों के जीवन और आजीविका पर असर डाल रही हैं। हर साल कन्नड़ लोगों और पूरे देश के लोगों पर कीमतों में बढ़ोतरी थोपी जाती है, और टोल टैक्स में बढ़ोतरी को एक बड़ी समस्या के तौर पर गिना जाता है। 2019-20 से, BJP सरकार ने कर्नाटक से टोल टैक्स के रूप में 23,000 करोड़ रुपये वसूले हैं, और दावा किया है कि 1 अप्रैल से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ, अतिरिक्त 250–300 करोड़ रुपये और वसूले जाएंगे।”

इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, “सरकार की कई गलतियों की वजह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार आम लोगों पर महंगाई की जंग छेड़े हुए है। इस जंग की वजह से पैदा हुई मुश्किलों ने भी लोगों के लिए परेशानियाँ खड़ी कर दी हैं। लोग जूझ रहे हैं क्योंकि गैस उपलब्ध नहीं है। होटलों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। जलाने वाली लकड़ी मिलना भी मुश्किल हो गया है। एक सिलेंडर की कीमत ₹60 बढ़ा दी गई है। अगर हम कुछ करते हैं, तो वे हमारी आलोचना करते हैं। केंद्र सरकार महंगाई के लिए इस जंग को ज़िम्मेदार ठहरा रही है। बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं, और रेलवे टिकटों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार आम लोगों पर महंगाई की जंग छेड़े हुए है।”

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