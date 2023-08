Right Way to Cook Milk in Rainy Season: बारिश के मौसम में कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं उबाल रही दूध...जान लें ये जरुरी बातें

Right Way to Cook Milk in Rainy Season: बारिश के मौसम में बीमारियों और संक्रमणों पैर पसारे होते है। ऐसे मौसम में अपनी इम्युनिटी और खानपान को बेहतर करने की जरुरत होती है। आज हम आपको बारिश के मौसम में दूध को पकाने (Right Way to Cook Milk in Rainy Season) और इसका सेवन सही तरह से करने का तरीका बताने जा रहे है। बहुत से लोग को दूध को सीधा पका लेते है। लेकिन हमेशा दूध को पकाने से पहले छान लेना चाहिए।

आयुर्वेद के अनुसार बारिश में गर्म या गुनगुना दूध पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है। साथ ही पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करता है। बारिश के मौसम में गर्म दूध ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है।

बारिश के मौसम में दूध पकाते समय रखे इन बातों का खास ख्याल

बारिश के मौसम में दूध पीने से पहले उबालना जरुरी होता है। बारिश के मौसम में दूध को कैसे पकाना है सही तरीका बहुत कम लोग ही जानते है। अगर आप दूध को सही तरीके से पकाना चाहती है तो इसमें एक चौथाई पानी डालें, और फिर इसे पकाएं।

इससे कई तरह की समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दूध में इलाचयी, दालचीनी, हल्दी और अदरक जैसे आयुर्वेदिक मसाले मिलाकर दूध पीना कई तरह से लाभदायक है।

यह पाचन गुणों को बढ़ाने का काम करता है। इम्युनिटी को बेहतर करता है। साथ ही बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से रक्षा कवच का काम करता है। बारिश के मौसम में ब्रेकफास्ट में दूध पीना अधिक लाभदायक होता है।