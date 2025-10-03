  1. हिन्दी समाचार
  3. सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी, बोले- ‘अब संयम नहीं बरतेंगे, तय कर लो दुनिया के नक्शे पर रहना है या मिटना’

भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Army Chief Upendra Dwivedi) ने शुक्रवार को साफ शब्दों में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 (Operation Sindoor 1.0) जैसा संयम नहीं बरता जाएगा। पाकिस्तान (Pakistan) को सोचना होगा कि वह भूगोल में रहना चाहता है या नहीं।

अनूपगढ़ : भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Army Chief Upendra Dwivedi) ने शुक्रवार को साफ शब्दों में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 (Operation Sindoor 1.0) जैसा संयम नहीं बरता जाएगा। पाकिस्तान (Pakistan) को सोचना होगा कि वह भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान (Pakistan)  को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को श्री गंगानगर के घडसाना के गांव 22 एमडी में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों का जायजा लिया।

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर वह आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता है तो वो नक्शे से भी मिट सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगी। अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करता है तो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor ) का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जा सकता है।

9 आतंकी ठिकानों को किया नष्ट

जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 (Operation Sindoor 1.0)  के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। इस ऑपरेशन में करीब 100 पाकिस्तान सेना के जवान और कई आतंकियों को ढेर किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor ) की सफलता का श्रेय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों को जाता है। इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रखा था और इसे महिलाओं को समर्पित किया गया था।

अनुपगढ़ में एक सेना चौकी का दौरा करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस बार हम वही संयम नहीं दिखाएंगे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 (Operation Sindoor 1.0)  में दिखाया था। हम ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़े कि क्या वह अपनी जगह बनाए रखना चाहता है या नहीं। अगर वह अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो राज्य-प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा।

‘जल्द मिलेगा मौका’

कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन अधिकारियों को विशेष सम्मानित किया गया। बीएसएफ की 140वीं बटालियन के कमांडेंट प्रभाकर सिंह, राजपूताना राइफल्स के मेजर रितेश कुमार और हवलदार मोहित गैरा को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जनरल द्विवेदी ने सैनिकों से कहा कि वे पूरी तैयारी रखें और अगर भगवान ने चाहा तो उन्हें जल्द ही ऑपरेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा।

बता दें कि शुक्रवार को ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह (Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh) ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। वायुसेना दिवस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। पाकिस्तान को इस दौरान बड़ा नुकसान हुआ। उनके रडार, कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर तबाह हुए। एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम (अवाक्स) और कई फाइटर जेट्स भी नुकसान की चपेट में आए।

वायुसेना प्रमुख ने बताया कि अब तीनों सेनाएं स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली ‘सुदर्शन चक्र’ (Sudarshan Chakra) पर काम कर रही हैं। पीएम मोदी (PM Modi) पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। एयर चीफ ने कहा कि एस-400 मिसाइल सिस्टम (S-400 Missile System) कारगर साबित हुआ है, लेकिन भविष्य में क्या खरीदा जाएगा यह रणनीति का हिस्सा है?

