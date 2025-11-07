स्लीपर कोच में कंबल मांगने पर सेना के जवान की हत्या, रेलवे स्टाफ ने किया था चाकू से हमला

Railway staff kills Army Jawan: राजस्थान में ट्रेन यात्रा के दौरान एक मामूली विवाद में सेना के जवान की हत्या का सनसनीखेज मामले सामने सामने आया है। इस घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए आरोपी रेलवे स्टाफ और संबंधित रेलकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन, जवान के परिवार को मुआवजा व मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रेलवे पुलिस ने आरोपी को एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को दर्शाते हैं। प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और रेलवे से आरोपी कोच अटेंडेंट की नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, प्रशिक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट मांगे हैं। रेलवे और RPF को 2 सप्ताह के भीतर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजनी होगी। मानवाधिकार संस्था ने आरोपी रेलवे स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जवान के परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया है।

बताया जा रहा है कि सेना के जवान जिगर चौधरी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गुजरात के साबरमती में अपने घर जा रहे थे। इस दौरान 2 नवंबर की रात को चौधरी पंजाब के फिरोजपुर स्टेशन से ट्रेन संख्या 19224, जम्मू तवी-साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चढ़े। जवान ने यात्रा के दौरान B4 एसी कोच के अटेंडेंट जुबैर मेमन से कंबल और चादर की मांग की। लेकिन, अटेंडेंट ने चौधरी को कंबल और चादर देने से मना कर दिया। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

आरोप है कि अटेंडेंट मेमन और जवान चौधरी के बीच कहासुनी हाथापाई में बदल गई। बात इतनी बिगड़ गयी कि मेनन ने चौधरी के पैर में चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी एक नस कट गई और मौके पर ही जवान की मौत हो गई। ट्रेन के बीकानेर पहुंचने पर, सरकारी रेलवे पुलिस ने TTE की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या केस दर्ज किया। आरोपी जुबैर मेमन को एक चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।

रेलवे के अनुसार, जवान की हत्या के आरोपी जुबैर मेमन को एक कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए काम पर रखा गया था अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मामले की जांच चल रही है। एक गैर-सरकारी संस्था सह्याद्री राइट्स फोरम की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन करते हैं।