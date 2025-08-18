सेना के जवान से टोल प्लाजा पर मारपीट कर दी गालियां, गुस्साएं ग्रामीणों ने टोल पर की तोड़फोड़

मेरठ। सेना के जवान के साथ मारपीट करना कितना भारी पड़ सकता है टोल प्लाजा वालों को तब समज आया जब ग्रामीणों ने टोल प्लाजा में घुस कर तोड़फोड़ कर दी। रविवार रात मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर एक सैनिक के साथ कर्मियों ने मारपीट की और जवान के साथ गाली गलौज भी की। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वह एकत्र होकर टोल प्लाजा पहुंच गए और तोड़फोड़ कर डाली। घटना सरूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करनाल हाइवे पर स्थित भुनी टोल प्लाजा की बताई जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक एक गांव का निवासी कपिल भारतीय सेना में जवान है और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में तैनात है। अपने दोस्त के साथ कार से दिल्ली जा रहा था। भुनी टोल प्लाजा पर पहुंचने पर टोल फीस और जाम को लेकर टोल कर्मचारियों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी जल्द ही विवाद में बदल गई। टोल कर्मचारियों ने कथित तौर पर सैनिक की लात-घूंसों और डंडों से पिटाई की। वीडियो में एक टोल कर्मचारी को ईंट उठाकर मारने की धमकी देते हुए भी देखा गया है। वीडियों के वायरल होते हो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने टोल प्लाजा पर जाकर जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों को पुलिस ने समझाकर फिलहाल मामला शांत करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू तक दी है। पुलिस ने मारपीट करने वाले चार टोल कर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।